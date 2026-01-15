15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

January Nakshatra Parivartan 2026: जनवरी के आखिरी में होगा इन ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशिवालों के शुरू होंगे अच्छे दिन!

January Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जनवरी के आखिरी सप्ताह में बहुत सारे ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। ग्रहों का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशि के जातक के लिए बहुत सारी खुशियों की सौगातें लेकर आने वाला होगा। ऐसे में आइए जानते हैं इन नक्षत्र परिवर्तन से किन राशिवालों को लाभ होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 15, 2026

January Nakshatra Parivartan 2026

chatgpt

January Nakshatra Parivartan 2026:ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन को बहुत ही खास माना गया है। इन नक्षत्र परिवर्तन का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। ज्योतिष गणना के मुताबिक जनवरी के आखिरी महीने में 29 से 31 जनवरी के बीच में चार शक्तिशाली ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन ग्रहों का ये परिवर्तन लगातार होने वाला है। 29 जनवरी को मंगल उत्तराषाढ़ा से श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं 30 जनवरी को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के एक पद से दूसरे पद गोचर कर जाएंगे। 31 जनवरी को बुध और शुक्र एक ही दिन धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। इन सबके नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों को बहुत ही लाभ मिल सकता है।

इन राशियों को मिलेगा फायदा

वृषभ राशि
जनवरी का आखिरी सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। इन नक्षत्र परिवर्तन से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही आपको नये काम के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो इस समय में कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी।

कर्क राशि
इन ग्रह गोचर के प्रभाव से कर्क राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इस दौरान आपका भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। अगर कोई रूका हुआ काम है तो वो पूरा हो सकता है।

कन्या राशि
कन्या राशिवालों के लिए जनवरी महीने का नक्षत्र परिवर्तन शुभ रहने वाला है। इस समय में आपको करियर में सफलता मिल सकती है। इसके साथ जो लोग व्यापार में लगे हुए हैं उनको भी मुनाफा हो सकता है। निवेश के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है।

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए ये तीन दिन बेहद खास होने वाले हैं। आपको पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही निवेश का अच्छा रिर्टन मिल सकता है। कारोबार में उन्नति की संभावना है। रूक हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। किसी नये काम की तलाश में हैं तो वो पूरी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / January Nakshatra Parivartan 2026: जनवरी के आखिरी में होगा इन ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशिवालों के शुरू होंगे अच्छे दिन!

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kal Ka Panchang (कल का पंचांग), 16 January 2026: प्रदोष व्रत और मास शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग, जानिए आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 16 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 16 January 2026 : राशिफल 16 जनवरी : शिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत पर चमकेगा इन 7 राशियों का भाग्य

Aaj Ka Rashifal 16 January 2026
राशिफल

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें ये काम, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति

Mauni Amavasya 2026
धर्म/ज्योतिष

Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी पर कौनसे भजन सुनने चाहिए?

Amavasya Ekadashi Bhajan
धर्म और अध्यात्म

Vedic Astrology : ज्योतिष में गोचर का असर: कौन सा ग्रह कब देगा शुभ फल और कब बरतें सावधानी

Vedic Astrology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.