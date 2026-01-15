January Nakshatra Parivartan 2026: जनवरी के आखिरी में होगा इन ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशिवालों के शुरू होंगे अच्छे दिन!

January Nakshatra Parivartan 2026:ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन को बहुत ही खास माना गया है। इन नक्षत्र परिवर्तन का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। ज्योतिष गणना के मुताबिक जनवरी के आखिरी महीने में 29 से 31 जनवरी के बीच में चार शक्तिशाली ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन ग्रहों का ये परिवर्तन लगातार होने वाला है। 29 जनवरी को मंगल उत्तराषाढ़ा से श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं 30 जनवरी को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के एक पद से दूसरे पद गोचर कर जाएंगे। 31 जनवरी को बुध और शुक्र एक ही दिन धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। इन सबके नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों को बहुत ही लाभ मिल सकता है।