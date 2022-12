Vastu Tips : नए साल में बदल लें किचन में काम करने के तरीके, नहीं तो बिगडऩे लगेंगे बनते काम

भोपालPublished: Dec 29, 2022 12:14:03 pm Submitted by: Sanjana Kumar

दरअसल (Vastu for kitchen) किचन में बेतरतीब तरीके से रखा सामान, साफ-सफाई न होना जैसे कई काम ऐसे हैं, जिन्हें यदि सही नहीं किया जाए तो जमीन-जायदाद बिकने तक की नौबत आ जाती है। (Vastu for kitchen) गलत दिशा होने से घर में आने वाला धन पानी की तरह बह जाता है, तो बीमारियां भी परेशान करती हैं। तो जरूर पढि़ए ये लेख क्योंकि इन वास्तु टिप्स (Vastu for kitchen) को फॉलो करने से आपके घर में परेशानियां नहीं बल्कि सुख-समृद्धि आएगी...