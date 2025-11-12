Shiva Avatar by Date of Birth : अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानें अपना शिव रूप, शिव के कौनसे अवतार हैं आपके रक्षक

Shiva Avatar by Date of Birth : मूलांक के अनुसार कौनसे शिव रूप हैं आपके रक्षक। (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Shiva Avatar by Date of Birth : क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्मतिथि से यह पता चल सकता है कि भगवान शिव के कौन-से अवतार से आपका खास संबंध है? शि जो त्रिदेवों में विनाश और बदलाव के देवता हैं, उनके कई रूप हैं। अंक ज्योतिष और ज्योतिष के मुताबिक, शिव के हर अवतार का एक खास ग्रह से रिश्ता होता है। इस लेख में हम यही जानेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस शिव अवतार की पूजा आपके लिए सबसे बेहतर है। इससे आप अपनी जिंदगी की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, पता लगाते हैं कि आपकी जन्मतिथि के अनुसार आपको किस शिव अवतार की पूजा करनी चाहिए।
अगर आपका मूलांक 1 है, तो आप पर सूर्य का असर रहता है। यह ग्रह लीडरशिप , इच्छाशक्ति, ऊर्जा और दिव्य अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव का देवो के देव "महादेव" रूप अंक 1 का प्रतिनिधित्व करता है, यानी देवों के देव सबसे बड़े लीडर।
मूलांक 2 वालों के स्वामी हैं चंद्रमा। भगवान शिव के सोमना" अवतार में चंद्रमा का खास रोल है। क्योंकि चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए भगवान शिव का यह अवतार अंक 2 का है। चंद्रमा भावनाओं, पोषण और उपचारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जो व्यक्ति बुरी शक्तियों से प्रभावित है या अपनी भावनाओं से जूझ रहा है, उसे भगवान शिव के इस रूप की पूजा करनी चाहिए।
मूलांक 3 वाले बृहस्पति से जुड़े होते हैं। आदि गुरु भगवान शिव का एक और रूप है जो अंक 3 से जुड़ा है। इस रूप में, वे देवताओं को शिक्षा देते हैं, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। उन्हें गुरुओं का गुरु या आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च गुरु माना जाता है।
मूलांक 4 वालों का संबंध राहु से है। भगवान शिव का "काल भैरव" रूप अंक 4 का प्रतिनिधित्व करता है। राहु रहस्य और भ्रम का प्रतीक है, और काल भैरव की पूजा से आप भ्रम और अंधकार से बाहर आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इस रूप की पूजा करने से भ्रम, अंधकार और अज्ञानता से मुक्ति मिलती है।
मूलांक 5 वाले लोग बुध ग्रह के स्वामी होते हैं। शिव का एक अन्य रूप पारद शिवलिंगम अंक 5 का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ज्ञान, बुद्धि और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी पूजा वे लोग करते हैं जिन्हें संवाद संबंधी समस्याओं और संबंध बनाने में कठिनाई होती है।
मूलांक 6 वाले लोग शुक्र ग्रह के स्वामी होते हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। अंक 6 संतुलन, सामंजस्य और स्त्री-पुरुष एकता का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों को अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें रिश्तों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव के इस रूप की पूजा करनी चाहिए।
मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं। भगवान शिव का महाकाल अवतार इन लोगों के लिए है। यह वह शक्तिशाली स्थान है जहां आपकी सभी इच्छाएँ समाप्त होती हैं और आप स्वयं को भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आपकी आध्यात्मिकता की यात्रा यहीं से शुरू होती है।
मूलांक 8 वालों पर शनि का असर रहता है। भगवान शिव का नटराज रूप अंक 8 का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोग, जो शनि के दुष्प्रभावों से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भगवान नटराज की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उन्हें सभी भ्रमों को दूर करने वाला और स्पष्टता प्रदान करने वाला माना जाता है।
मूलांक 9 वालों के स्वामी मंगल हैं। ये ग्रह ऊर्जा और अग्नि का प्रतीक है। इनके लिए भगवान शिव का "रुद्र" अवतार है, जो शिव का सबसे उग्र रूप है और जबरदस्त अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है।
