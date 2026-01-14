मकर संक्रांति 2026: 14 जनवरी को 3:13 बजे सूर्य गोचर, जानिए क्यों है यह क्षण बेहद शुभ

Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे भारत में अलग-अलग क्षेत्रीय नामों से भक्ति, खुशी और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में गोचर का प्रतीक है, जो सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का संकेत देता है। इसके सांस्कृतिक महत्व के अलावा, मकर संक्रांति को आध्यात्मिक प्रथाओं, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।