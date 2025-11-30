Margashirsha Purnima Upay 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये अचूक उपाय, सारी परेशानियों से मिल जाएगा छुटकारा

Margashirsha Purnima Upay 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत इस साल 4 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 8.36 पर शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन 5 दिसंबर 2025 को सुबह 4.42 पर होगा। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान करना शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन के लिए कुछ खास उपायों को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में धन भंडार भरा रहता है। ऐसे में आइए जानें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करना चाहिए।