Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Margashirsha Purnima Upay 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये अचूक उपाय, सारी परेशानियों से मिल जाएगा छुटकारा

Margashirsha Purnima Upay 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपायों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Nov 30, 2025

Margashirsha Purnima Upay

AI

Margashirsha Purnima Upay 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपायों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन उपायों को करने से साधक को सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करना शुभ माना जाता है।

Margashirsha Purnima Upay 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत इस साल 4 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 8.36 पर शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन 5 दिसंबर 2025 को सुबह 4.42 पर होगा। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान करना शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन के लिए कुछ खास उपायों को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में धन भंडार भरा रहता है। ऐसे में आइए जानें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करना चाहिए।

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये उपाय

सूर्य को अर्घ्य दें
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देवता की पूजा करने से साधक को मन की शांति प्राप्त होती है और इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सूर्य देव की पूजा करने स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है।

लक्ष्मीनारायण की पूजा
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मीनारायण की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा विधि- विधान के साथ करने से साधक का धन भंडार भरा रहता है और कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी सिंगार का सामान अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन धूप दीप जलाकर लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें।

पीपल के पास दीपक जलाएं
मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि पर पीपल के पास दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां का समापन होता है और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही साधक की सारी मनोकामना की पूर्ति होती है।

विष्णु चालीसा का जाप
इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का और चालीसा का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। विष्णु जी के मंत्र के जाप से ध्यान की शक्ति बढ़ती है और परिवार में समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि मंत्रों का जाप करने सकारात्मक शक्तियों का संचार बढ़ता है।

ये भी पढ़ें

Guru Gochar 2025: दिसंबर के महीने में गुरु करेंगे मिथुन राशि में गोचर, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
धर्म/ज्योतिष
Guru Gochar 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Nov 2025 01:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Margashirsha Purnima Upay 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये अचूक उपाय, सारी परेशानियों से मिल जाएगा छुटकारा

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Ekadashi Date 2026 List: 2026 में कब- कब पड़ेगी एकादशी, यहां देखिए डेट की सारी लिस्ट

Ekadashi Date 2026 List
धर्म/ज्योतिष

Good Luck Dreams Meaning : सपनों में इन 5 चीजों का दिखाई देना होता है गुडलक का संकेत, होगी तरक्की ही तरक्की

सपने में दिखने वाली ये चीजें गुडलक का संकेत
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips : इन 3 पक्षियों को घर पर पालना माना जाता है बेहद शुभ, हमेशा बनी रहती है खुशहाली

vastu tips
वास्तु टिप्स

Vastu Tips : घर की दक्षिण दिशा में ना रखें ये चीजें, जीवन में आ जाएगा भूचाल

Vastu Tips For South Direction
वास्तु टिप्स

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय, घर आ सकती है सुख-समृद्धि, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

मोक्षदा एकादशी 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.