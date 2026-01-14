Budh Makar Gochar January 2026: ग्रहों के राजकुमार मकर राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों की खुलेगी किस्मत

Budh Makar Gochar January 2026:ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क का कारक माना जाता है। कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होने से जातक को व्यापार में सफलता मिलती है। साल 2026 में जनवरी के महीने में बुध ग्रह शनि की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध का गोचर का 17 जनवरी को सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर होगा। बुध के मकर राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि के जातक को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। वहीं कुछ राशि के जातक के लिए बुध का गोचर अशुभ साबित हो सकता है। आइए जानते हैं बुध गोचर से किन राशिवालों को लाभ मिल सकता है।