Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय, घर आ सकती है सुख-समृद्धि, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

तुलसी पूजा — मोक्षदा एकादशी पर तुलसी पूजा (Tulsi Puja Niyam) का विशेष महत्व है। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद तुलसी के कुछ पत्ते जल में बहाएं या पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर अपने पितरों को अर्पित करें। तुलसी को ‘मुक्तिदायिनी’ कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी अर्पण करने से पितरों को शांति, संतोष और दिव्य लोक की प्राप्ति होती है।