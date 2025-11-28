Moonga Stone: इन राशि वालों को जरूर धारण करना चाहिए मूंगा, पहनते ही खुल जाती है किस्मत

Moonga Stone: रत्न शास्त्र में रत्नों का खास महत्व है। रत्न शास्त्र के अनुसार मूंगा रत्न का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। जिन लोगों के कुंडली में मंगल कमजोर होता है। उन लोगों को मूंगा रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। मूंगा रत्न भाग्यशाली रत्नों में से एक माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से जातक को बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। मूंगा रत्न कुछ राशि के जातक के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मूंगा रत्न लाल, सिंदूरी, गेरुआ रंग का होता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए। आइए जाने किन राशि के जातक के लिए मूंगा धारण करना शुभ हो सकता है।