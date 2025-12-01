New Year 2026 : साल 2026 के शुरुआती 90 दिन कैसे रहेंगे सारी राशियों के लिए, यहां जानें सारी बातें

वार्षिक राशिफल 2026: नये साल की शुरुआत हमेशा नई ऊर्जा और नई उम्मीदों को लेकर आती है। ये साल ज्योतिष शास्त्रों के रूप से बहुत खास रहने वाला है। साल के शुरुआती तीन महीने मिश्रित परिणाम लेकर आ सकते हैं। इस दौरान मीन राशि में शनि ग्रह मौजूद रहेंगे। वहीं कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु की स्थिति होगी। इन तीनों की स्थिति हमें सावधान करने के साथ- साथ फिर से किसी चीज को कैसे स्थापित किया जाए उस ओर इशारा कर रही है। आइए जानते हैं कि 2026 की शुरुआती दिन सारी राशियों के लिए कैसे रहने वाले हैं।