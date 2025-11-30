Numerology 2026 : मूलांक 1 वालों की जिदंगी में हो सकते हैं ये बदलाव , यहां जानिए कैसा रहेगा नया साल

अकंशास्त्र में मूलांक के बारे में बताया गया है। मूलांक के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव, विचार और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार मूलांक 1 वालों के लिए नया साल कुछ खास रहने वाला है। इस साल ये लोग करियर, बिजनेस, अध्ययन में बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य को माना गया है। सूर्य को ऊर्जा का कारक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है उन लोगों को करियर में बहुत सफलता मिलती है और उनका स्वास्थ्य भी बहेतर रहता है। 2026 मूलांक 1 वालों के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना जा रहा है। इस साल काम किसी नये काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको करियर में भी नई ऊंचाईयां छूने को मिल सकती है। आइए जानें कैसा होगा 1 मूलांक के लिए नया साल।