Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology 2026 : मूलांक 1 वालों की जिदंगी में हो सकते हैं ये बदलाव , यहां जानिए कैसा रहेगा नया साल

Life Path Number 1 Predictions for 2026 : 2026 की शुरुआत होने वाली है। नया साल सबके लिए कुछ खास लेकर आता है। ज्योतिष आचार्य पहले से हर राशि और मूलांक के लिए नया साल कैसा रहने वाला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Nov 30, 2025

Numerology 1

Freepic

Numerology 2026 : 2026 की शुरुआत होने वाली है। नया साल सबके लिए कुछ खास लेकर आता है। ज्योतिष आचार्य पहले से हर राशि और मूलांक के लिए नया साल कैसा रहने वाला है। इसकी गणना करने लगते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 1 मूलांक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है।

अकंशास्त्र में मूलांक के बारे में बताया गया है। मूलांक के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव, विचार और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार मूलांक 1 वालों के लिए नया साल कुछ खास रहने वाला है। इस साल ये लोग करियर, बिजनेस, अध्ययन में बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य को माना गया है। सूर्य को ऊर्जा का कारक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है उन लोगों को करियर में बहुत सफलता मिलती है और उनका स्वास्थ्य भी बहेतर रहता है। 2026 मूलांक 1 वालों के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना जा रहा है। इस साल काम किसी नये काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको करियर में भी नई ऊंचाईयां छूने को मिल सकती है। आइए जानें कैसा होगा 1 मूलांक के लिए नया साल।

साल 2026 करियर के मामले में कैसा होगा


मूलांक 1 के जातक के लिए करियर के लिहाज से ये साल खास रहने वाला है। इस साल आप जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आप नौकरी बदलने के विचार में हैं तो आपको पहले से बेहत नौकरी मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपके काम सरहाना मिलेगी। इसके साथ आपका प्रमोशन भी इस साल हो सकता है। इस साल आप नये- नये लोगों के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। नये साल में आप अपने काम फोक्स होते नजर आएंगे।

स्वास्थ्य कैसा रहेगा


मूलांक 1 के जातक के लिए नया साल सेहत की दृष्टि से भी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी पुरानी बिमारी से परेशान थे तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। इस साल जिन लोगों को कम नींद की समस्या उन्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। आपके अपने सेहत का खास ख्याल रखना होगा। खानपान को बेहतर बनना होगा। इसके साथ अपना रूटिन फॉलो करना होगा।

रिश्तों के लिए कैसा रहेगा


साल 2026 1 मूलांक के जातक के लिए बहुत से नये संबंध बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक लोग अपने जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इसके साथ ही जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के विवाह की बात बन सकती है। माता- पिता के साथ प्रेमपूर्वक रहें। वो आप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। उनके साथ संबंध में मिठास बनाकर रखना होगा।

मूलांक 1 वाले करें ये उपाय


ज्योतिष आचार्यों के अनुसार मूलांक 1 वालों को 2026 में सूर्यदेव के साथ- साथ शिवजी के पूजा करनी चाहिए। शिव की आराधना करने से मूलांक 1 के जातक की सारी मनोकामना की पूर्ति होगी और साधक का धन भंडार भरेगा। इसके साथ ही मूलांक 1 वाले नये साल में सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। सफेद चीज का दान करना मूलांक 1 वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Ekadashi Date 2026 List: 2026 में कब- कब पड़ेगी एकादशी, यहां देखिए डेट की सारी लिस्ट
धर्म/ज्योतिष
Ekadashi Date 2026 List

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Nov 2025 03:40 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology 2026 : मूलांक 1 वालों की जिदंगी में हो सकते हैं ये बदलाव , यहां जानिए कैसा रहेगा नया साल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल 1 दिसंबर 2025 : मेष, वृषभ से मीन तक, सभी 12 राशियों का आज का टैरो भविष्य

Tarot Card Reading 1 December 2025
राशिफल

Ekadashi Date 2026 List: 2026 में कब- कब पड़ेगी एकादशी, यहां देखिए डेट की सारी लिस्ट

Ekadashi Date 2026 List
धर्म/ज्योतिष

Good Luck Dreams Meaning : सपनों में इन 5 चीजों का दिखाई देना होता है गुडलक का संकेत, होगी तरक्की ही तरक्की

सपने में दिखने वाली ये चीजें गुडलक का संकेत
धर्म/ज्योतिष

Margashirsha Purnima Upay 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये अचूक उपाय, सारी परेशानियों से मिल जाएगा छुटकारा

Margashirsha Purnima Upay
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips : इन 3 पक्षियों को घर पर पालना माना जाता है बेहद शुभ, हमेशा बनी रहती है खुशहाली

vastu tips
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.