Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology: अपनी पत्नी पर जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लड़के, बनते हैं परफेक्ट पति

Numerology: अंकशास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के लड़के परफेक्ट पति बनते हैं। आज हम इन्हीं मूलांक के बारे में बात करने जा रहें हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 02, 2025

Numerology

AI

Boys with this number love their wives: अंकशास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के लड़के परफेक्ट पति बनते हैं। आज हम इन्हीं मूलांक के बारे में बात करने जा रहें हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

Numerology: अंकशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। इसमें मूलांक और भाग्यांक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक के द्वारा हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। मूलांक से हम व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार आसानी से पता लगा सकते हैं। मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं। आज हम उन मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस मूलांक के लड़के अपनी पत्नी से बेहद ही प्यार करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के लड़के बहुत ही रोमांटिक होते हैं और अपनी पत्नी पर जान छिड़कते हैं। आइए जाने इनके बारे में सबकुछ।

कैसे होते हैं मूलांक 2 वाले

मेहनती और शांत
मूलांक 2 वाले लड़के बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपना हर काम बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं। मूलांक 2 वाले लड़के जिस काम में भी हाथ लगा देते हैं उसको पूरा करके मानते हैं। ये लोग अपनी मेहनत से बहुत ऊंचा मुकाम भी पाते हैं और बहुत तरक्की करते हैं।

परफेक्ट पार्टनर
अकंशास्त्र के अनुसार मूलांक 2 वाले लड़के परफेक्ट पार्टनर साबित होते हैं। ये लोग अपनी पत्नी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। अपने जीवनासाथी का हर सुख, दुख में साथ देते हैं। उनका ख्याल भी बहुत ज्यादा रखते हैं। ये लोग बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं।

​अच्छे श्रोता​
मूलांक 2 वाले लड़के बहुत ही ​अच्छे श्रोता​ साबित होते हैं। ये हर किसी की बात बहुत गहराई से सुनते और समझते हैं। इनके अंदर वाक पटुता भी खूब होती हैं। किसी भी काम में ये जल्दबाजी नहीं करते हैं। इनकी इस स्वभाव के कारण इनके सारे काम सफल होते हैं।

अधिक भावुक
मूलांक 2 वाले लड़के बहुत ही भावुक स्वभाव के होते हैं। ये लोग हर छोटी बात पर भावुक हो जाते हैं। ये लोग किसी दूसरे का दुख नहीं देख पाते हैं। ये लोग बहुत ही कल्पनाशील और रचनात्मक भी होते हैं। रचनात्मक होने के कारण ये लोग कला के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं।

परिवार का करते हैं सम्मान
इस मूलांक के जातक अपने पूरे परिवार का बहुत सम्मान करते हैं। ये लोग अपनों से बड़े लोगों की बात कभी भी नहीं टालते हैं। परिवार से प्यार करने के कारण ये परिवार के लाड़ले और दुलारे बेटे माने जाते हैं। इस मूलांक के लड़के परिवार और पत्नी के बीच में संतुलन बनाकर चलना बहुत अच्छे से जानते हैं।

ये भी पढ़ें

टैरो राशिफल 3 दिसंबर 2025: टैरो राशिफल 3 दिसंबर 2025: वृषभ और मकर पर बरस सकती है गणेश जी की कृपा, जानें मेष से मीन तक का राशिफल
राशिफल
Tarot Card Reading 3 December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 10:22 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology: अपनी पत्नी पर जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लड़के, बनते हैं परफेक्ट पति

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Name Astrology: बला की खूबसूरत होती है इस नाम की लड़कियां, अपनी सुंदरता से सबको लेती हैं मोह

Name Astrology
धर्म/ज्योतिष

Tula Rashifal 2026: नए साल में तुला राशि वाले बरतें सावधानी, आ सकती हैं ये दिक्कतें

Tula Rashifal 2026
राशिफल

Unpredictable Zodiac Signs: रिश्तों में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं ये 4 राशियां, प्यार में समझना मुश्किल

प्यार में सबसे अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती हैं ये 4 राशियां
धर्म/ज्योतिष

आज का टैरो राशिफल: कर्क, वृश्चिक की होगी चांदी! सिंह राशि वालों को क्यों सताएगी बेचैनी?

Tarot Card Reading 3 December 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 3 December 2025 : आज का राशिफल : मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और कुंभ के लिए शुभ, बाकी राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला दिन

Aaj Ka Rashifal 3 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.