Numerology: अपनी पत्नी पर जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लड़के, बनते हैं परफेक्ट पति

Numerology: अंकशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। इसमें मूलांक और भाग्यांक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक के द्वारा हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। मूलांक से हम व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार आसानी से पता लगा सकते हैं। मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं। आज हम उन मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस मूलांक के लड़के अपनी पत्नी से बेहद ही प्यार करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के लड़के बहुत ही रोमांटिक होते हैं और अपनी पत्नी पर जान छिड़कते हैं। आइए जाने इनके बारे में सबकुछ।