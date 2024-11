Numerology: इन तारीखों में जन्में लोग पढ़ लेते हैं दूसरों के दिल की बात, धन कमाने में भी रहते हैं आगे

ज्योतिष मूलांक 7 (Astrology number 7) ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी माह की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इन लोगों को किसी भी काम में सफलता पानें के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ ही इन लोगों पर केतु का भी प्रभाव होता है। इन लोगों को न तो झूठ बोलना पसंद होता है, न ही ये झूठ बोलने वालों को पंसद करते हैं। इसके साथ ही 3 तारीख में जन्में लोग दूसरों की मन की बात जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति एक खास मूलांक से जुड़े होते हैं। आइए जानते हैं इन तारीखों में जन्में लोगों के बारे में..

1. स्वभाव से रहते हैं रहस्यमय (Remain mysterious by nature) ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 7 मूलांक वाले लोग अक्सर रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। वे अपनी भावनाओं को इतनी आसानी से किसी के भी सामने व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन इनकी एक अनोखी विशेषता यह है कि वे दूसरों की भावनाओं को समझने और पढ़ने में भी माहिर होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग किसी व्यक्ति की बातों और हाव-भाव को बेहद बारीकी से पकड़ते हैं और दूसरों के मन की बात को समझने में भी सफल हो जाते हैं।

2. धन कमाने में भी रहते हैं आगे (Remain ahead even in earning money) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन तारीखों में जन्में लोग धन कमाने में भी आगे रहते हैं। इनका मूलांक 7 होता हैं। ज्योतिष में अंक मूलांक 7 को केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये व्यक्ति आमतौर पर धर्म और आध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये लोग अतीत के अनुभवों से मुक्त होकर भविष्य की ओर बढ़ते हैं, अपने तेज दिमाग और प्रतिभा के बल पर अच्छा-खासा धन कमाते हैं और जीवन में अच्छा मुकाम बनाते हैं।

बंधन के विरोधी होते हैं ये लोग (These people are against bondage)

बंधन के विरोधी होते हैं ये लोग (These people are against bondage) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 7 की 7, 16 और 25 तारीखों में इस दुनिया में आए व्यक्ति स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। वे किसी भी तरह के बंधन को पसंद नहीं करते हैं। साथ ही इन व्यक्तियों में ज्ञान के लिए एक तीव्र प्यास होती है। वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं।