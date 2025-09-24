October Grah Gochar 2025: अक्टूबर में बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल ग्रह राशि परिवर्तन, इन राशियों पर पड़ने वाला है प्रभाव

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अक्टूबर महीने में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति तेजी से बदलने वाली है। सबसे पहले 3 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और फिर महीने के अंत में 24 अक्टूबर को दोबारा बदलाव करेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा, मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में बने रहेंगे, जबकि गुरु बृहस्पति मिथुन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में विराजमान रहेंगे। इन ग्रह परिवर्तनों का असर हर किसी की जिंदगी पर अलग-अलग ढंग से दिखाई देगा।