4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Palm Colour Astrology: क्या कहता है आपके हाथ का रंग ? हथेली से जानें सेहत का हाल

हथेलियों का रंग (Palm Color Astrology) हमारे जीवन, भाग्य, स्वास्थ्य और ग्रहों की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है। लाल, काली, गुलाबी, सफेद और पीली हथेली—हर रंग का अपना अलग अर्थ है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 04, 2026

(pc: gemini generated)

(pc: gemini generated)

ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेलियों में सभी ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। हथेली का रंग देखकर व्यक्ति का स्वभाव, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य तक समझा जा सकता है। हथेली देखने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, क्योंकि दोपहर बाद ब्लड सर्कुलेशन के कारण रंग बदल सकता है।

लाल हथेली (Red Palm Meaning)

लाल हथेली मंगल ग्रह की प्रधानता दर्शाती है। ऐसे लोग ऊर्जावान, साहसी लेकिन कभी-कभी क्रोधी होते हैं। यदि अंगूठा छोटा हो तो गुस्से और जल्दबाज़ी से नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय और खान-पान में सावधानी जरूरी है।

काली हथेली (Black/Dark Palm Meaning)

काली या कालिमा लिए हथेली शनि और राहु के प्रभाव को दिखाती है। जीवन में संघर्ष, मेहनत और उतार-चढ़ाव अधिक रहते हैं। ऐसे लोगों को नियमित दान और माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, इससे जीवन आसान होता है।

गुलाबी हथेली (Pink Palm – Best Palm)

गुलाबी हथेली को सबसे शुभ माना जाता है। यह शुक्र ग्रह की मजबूती का संकेत है। जीवन में सुख-सुविधा, धन और ऐशो-आराम मिलता है। लेकिन अहंकार और गलत आकर्षण से बचना जरूरी है।

सफेद हथेली (White Palm)

सफेद हथेली अवसाद, असंतोष और मानसिक कष्ट की ओर इशारा करती है। बाहरी रूप से सब ठीक होते हुए भी मन अशांत रह सकता है। ऐसे लोगों को मानसिक शांति पर ध्यान देना चाहिए।

पीली हथेली (Yellow Palm & Health)

पीली हथेली स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत है, खासकर पेट, रक्त या हीमोग्लोबिन से जुड़ी दिक्कतें। डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है।

ये भी पढ़ें

Kaal Sarp Dosh Upay : बिना भारी-भरकम पूजा के कैसे शांत करें कालसर्प दोष? जानें ज्योतिष के 5 गुप्त तरीके
धर्म/ज्योतिष
Kaal Sarp Dosh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Jan 2026 10:28 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Palm Colour Astrology: क्या कहता है आपके हाथ का रंग ? हथेली से जानें सेहत का हाल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Copper Astrology: तांबा क्यों है सेहत और ग्रहों के लिए बेहद खास धातु?

Astrological Benefits Of Copper (pc: freepik)
वास्तु टिप्स

Dhan Shakti Rajyog 2026: शुक्र मंगल की युति से बनेगा धन शक्ति राजयोग, इन राशियों की होगी मौज

Dhan Shakti Rajyog 2026
धर्म/ज्योतिष

Numerology 5: कैसे होते हैं मूलांक 5 के जातक, जानिए इनकी खासियत और स्वभाव

Numerology 5
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Rashifal 4 To 10 January : साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात, जानें किसके लिए ‘गुड लक’ लाया है नया सप्ताह

Saptahik Rashifal 4 To 10 January :
राशिफल

Magh Month Starting Date 2026: कब से शुरू हो रहा है माघ का महीना? यहां जानिए इसका महत्व और नियम

Magh Month Starting Date 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.