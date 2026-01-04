Palm Colour Astrology: क्या कहता है आपके हाथ का रंग ? हथेली से जानें सेहत का हाल

ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेलियों में सभी ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। हथेली का रंग देखकर व्यक्ति का स्वभाव, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य तक समझा जा सकता है। हथेली देखने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, क्योंकि दोपहर बाद ब्लड सर्कुलेशन के कारण रंग बदल सकता है।