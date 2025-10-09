Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Samsaptam Yoga: शनि और शुक्र आमने-सामने! 3 राशियों के लिए शुरू हो सकता है मुश्किल समय

Samsaptam Yoga: 11 अक्टूबर 2025 को बन रहा है शुक्र-शनि समसप्तक योग, जो 3 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जानें ज्योतिषीय प्रभाव, करियर-स्वास्थ्य पर असर और राहत के उपाय।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 09, 2025

Samsaptam Yoga

Samsaptam Yoga (photo- gemini ai)

Samsaptam Yoga: 11 अक्टूबर 2025, शनिवार की शाम 4 बजकर 38 मिनट पर वैदिक ज्योतिष के दो महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र और शनि समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। यह योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे के ठीक विपरीत भावों पर स्थित होते हैं। इस स्थिति को ज्योतिष में प्रतियुति दृष्टि कहा जाता है। शुक्र जहां सुख, वैभव, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हैं, वहीं शनि कर्म, अनुशासन, कष्ट और न्याय का कारक ग्रह माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह आमने-सामने आते हैं, तो जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं।

शुक्र और शनि एक-दूसरे के विरोधी ग्रह हैं, इसलिए इनकी प्रतियुति दृष्टि का असर कुछ राशियों के जीवन में चुनौतियाँ और अवसर दोनों लेकर आता है। इस बार बनने वाला शुक्र-शनि समसप्तक योग विशेष रूप से मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के जातकों के लिए सावधानी का संकेत दे रहा है।

मिथुन राशि: निर्णयों में उलझन और कार्यस्थल पर मतभेद

मिथुन राशि वालों को इस योग के दौरान मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों से मतभेद या निर्णयों में उलझन हो सकती है। अचानक लिए गए फैसले आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकते हैं।

उपाय:शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की पूजा करें। शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि: स्वास्थ्य और धन संबंधी चिंता

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्कता की मांग कर रहा है। त्वचा, आंखों या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आर्थिक नुकसान या अनावश्यक खर्च की स्थिति बन सकती है।

उपाय:शुक्रवार को सुगंधित इत्र या चंदन का दान करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। प्रतिदिन ‘श्री सूक्त’ का पाठ करें।

कुंभ राशि: रिश्तों में खटास और करियर में रुकावट

कुंभ राशि के लिए यह योग वैवाहिक जीवन या साझेदारी में तनाव ला सकता है। करियर या बिज़नेस में रुकावटें आएंगी। यदि शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा।

उपाय: शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। शनिवार को गरीबों को लोहे का सामान या कंबल दान करें। ‘शनि चालीसा’ या ‘शनि स्तोत्र’ का पाठ करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Oct 2025 05:56 pm

Published on:

09 Oct 2025 05:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Samsaptam Yoga: शनि और शुक्र आमने-सामने! 3 राशियों के लिए शुरू हो सकता है मुश्किल समय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Karwa Chauth Puja 2025: इस बार करवा चौथ पर अशुभ योग का साया, फिर भी ऐसे करें पूजन तो मिल सकता है अखंड सौभाग्य

Karwa Chauth Puja
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ 2025: टैरो से जानें आज मेष से मीन तक किसका खुल सकता है भाग्य

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025
राशिफल

Karwa Chauth 2025 Clothes Color: अगर सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, तो करवा चौथ पर इन 5 रंगों के कपड़े भूलकर भी न पहनें

Karwa Chauth colors, colors to avoid on Karwa Chauth, Karwa Chauth outfit tips, Karwa Chauth,
धर्म और अध्यात्म

Tulsi Vivah 2025: कार्तिक महीने में तुलसी विवाह का धार्मिक महत्त्व

Tulsi Vivah 2025 Kab Hai, Tulsi Vivah 2025,Tulsi Puja,Dev Uthani Ekadashi,
धर्म और अध्यात्म

करवा चौथ व्रत कल, सकट के चौथ माता मंदिर की है खास मान्यता 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.