Samsaptam Yoga: शनि और शुक्र आमने-सामने! 3 राशियों के लिए शुरू हो सकता है मुश्किल समय

Samsaptam Yoga: 11 अक्टूबर 2025, शनिवार की शाम 4 बजकर 38 मिनट पर वैदिक ज्योतिष के दो महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र और शनि समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। यह योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे के ठीक विपरीत भावों पर स्थित होते हैं। इस स्थिति को ज्योतिष में प्रतियुति दृष्टि कहा जाता है। शुक्र जहां सुख, वैभव, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हैं, वहीं शनि कर्म, अनुशासन, कष्ट और न्याय का कारक ग्रह माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह आमने-सामने आते हैं, तो जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं।