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होंठ पर तिल क्या सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है या बताता है आपका स्वभाव? Samudrik Shastra में छुपा सच

Garuda Purana: क्या आपको पता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दोबारा जन्म कितने दिनों बाद मिलता है। अगर नहीं तो आज इस खबर में गरुड़ पुराण से जानेंगे कि मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म कितने दिनों बाद होता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 29, 2026

samudrik shastra lips mole

Beauty mark meaning astrology|Chatgpt

Samudrik Shastra Mole on Lips: होंठ पर तिल अक्सर किसी की खूबसूरती को और आकर्षक बना देता है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में इसका अर्थ सिर्फ सौंदर्य तक सीमित नहीं माना गया है। इस शास्त्र के अनुसार शरीर पर मौजूद हर चिन्ह व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। खासकर होंठ पर तिल होने को कई खास गुणों और आदतों का संकेत माना जाता है। लोग भले ही इसे सिर्फ आकर्षण के रूप में देखें, लेकिन इसके पीछे गहरे अर्थ छिपे होते हैं। आइए जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होंठ पर तिल आपके स्वभाव के बारे में क्या बताता है।

Mole on Upper Lip Female: ऊपरी होंठ के दाईं ओर तिल

जिन लोगों के ऊपरी होंठ के दाईं तरफ तिल होता है, उन्हें रिश्तों में भाग्यशाली माना जाता है। खासकर महिलाओं के लिए यह संकेत शुभ समझा जाता है, क्योंकि उन्हें अपने जीवनसाथी का अच्छा साथ और सहयोग मिलता है। वहीं पुरुषों के मामले में कहा जाता है कि वे स्वभाव से थोड़े सख्त हो सकते हैं, लेकिन अपने करीबी लोगों के प्रति बेहद संवेदनशील और स्नेही होते हैं।

ऊपरी होंठ के बाईं ओर तिल

इस स्थान पर तिल को कुछ मान्यताओं में कम शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, उनका व्यक्तित्व आकर्षक और व्यवहार मधुर होता है, जिससे वे आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

Mole on Lower Lip Female: निचले होंठ के दाईं ओर तिल

निचले होंठ के दाईं ओर तिल वाले लोग अपने काम में निपुण और समर्पित माने जाते हैं। ये लोग अपने करियर में मेहनत के बल पर खास पहचान बना लेते हैं। साथ ही, इन्हें अच्छे भोजन का शौक होता है और ये स्वभाव से रोमांटिक भी होते हैं।

निचले होंठ के बाईं ओर तिल

इस स्थान पर तिल होने वाले लोग जीवन के सुखों का आनंद लेना पसंद करते हैं। उन्हें नए कपड़े, अच्छा खाना और आरामदायक जीवन शैली आकर्षित करती है। कुछ मान्यताओं में इसे स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानी का संकेत भी माना गया है, इसलिए ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

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garuda purana rebirth truth

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Published on:

29 Apr 2026 03:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / होंठ पर तिल क्या सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है या बताता है आपका स्वभाव? Samudrik Shastra में छुपा सच

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