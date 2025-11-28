Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Saturn–Venus Trine: 2026 में शनि–शुक्र का दुर्लभ संयोग, जानें किस राशि पर कैसा होगा असर

Saturn–Venus Trine : 27 नवंबर 2025 को शनि और शुक्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो 2026 में सभी राशियों के रिश्तों, इमोशन्स और फाइनेंशियल लाइफ पर गहरा असर डालेगा। ज्योतिष के अनुसार यह समय पुराने कर्मों के फल मिलने का होता है चाहे वे प्यार से जुड़े हों या पैसों से।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Nov 28, 2025

Grah Gochar June 2025

Grah Gochar June 2025: ग्रह गोचर जून 2025 (Photo Credit: Freepik)

Saturn–Venus Trine : 27 नवंबर 2025 को शनि और शुक्र एक खास तरह का संयोग बनाते हैं। ज्योतिष में इसे बहुत शुभ और जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारी लव लाइफ, रिश्तों, पैसे और लंबे समय से चल रहे कर्मों पर असर डालता है। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यह समय ऐसा होता है जब पुराने फैसलों और पुराने कर्मों का फल सामने आता है चाहे वे प्यार से जुड़े हों या पैसे से।

इस संयोग का असर 2026 में हर राशि अलग तरीके से महसूस करेगी, कहीं रिश्ते मजबूत होंगे, कहीं पुराने घाव भरेंगे, और कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ का नया चक्र शुरू होगा।

मेष (Aries)- इस साल पुराने रिश्ते दोबारा सामने आ सकते हैं या तो क्लोजर देने के लिए या फिर नए तरीके से शुरू होने के लिए। लंबे रिश्ते वालों को सीमाएं तय करनी होंगी। पैसों में रुके हुए काम खुलने लगेंगे और मेहनत का फल मिलेगा।

वृषभ (Taurus)-वृषभ राशि वालों के लिए यह साल प्यार में बहुत लकी रहेगा। पुराने रिश्ते मजबूत होंगे और सिंगल लोगों की मुलाकात किसी भरोसेमंद इंसान से हो सकती है। पिछले सालों की मेहनत अब पैसे के रूप में दिखाई देने लगेगी।

मिथुन (Gemini)- इस साल आपको अपनी लव लाइफ में पुराने पारिवारिक पैटर्न दिख सकते हैं। आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि किन चीजों को बदलना है। पैसों में पार्टनरशिप जैसे जॉइंट इन्वेस्टमेंट—फायदेमंद होंगी, लेकिन साफ बातचीत जरूरी है।

कर्क (Cancer)- आपके लिए यह साल इमोशनल हीलिंग का होगा। कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको सुरक्षा और भरोसा दे। पैसों में परिवार, जमीन या पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिल सकता है।

सिंह (Leo)- आपके रिश्तों में गहराई और आराम के बीच चुनाव करना पड़ेगा। यह साल आपको सिखाएगा कि असली प्यार भरोसे और ईमानदारी से बनता है। पैसे में सिर्फ दिखावे वाली चीजों पर खर्च करने से बचें।

कन्या से मकर (Virgo to Capricorn)- इन राशियों के लिए यह साल जिम्मेदारियों वाला रहेगा। पुराने रिश्ते और भावनाएं दोबारा सामने आ सकती हैं। काम और मेहनत का पक्का फायदा मिलेगा। फाइनेंस में स्टेबिलिटी आएगी।

कुंभ (Aquarius)- आपके रिश्ते थोड़े कम इमोशनल लेकिन बहुत भरोसेमंद होंगे। आप ऐसा पार्टनर चाहेंगे जो आपकी सोच और आज़ादी का सम्मान करे। कोई बड़ा काम या प्रोजेक्ट पैसे की स्टेबिलिटी देगा।

मीन (Pisces)- आपकी लव लाइफ में मैच्योरिटी आएगी। आप यह समझ पाएंगे कि कब त्याग करना है और कब खुद की इज्जत जरूरी है। पैसों में पुराने उधार या नुकसान का समाधान मिल सकता है। आपका इंट्यूशन मजबूत रहेगा, उसी पर भरोसा करें।

ये भी पढ़ें

Gita Jayanti 2025: 1 दिसंबर को क्यों खास है ये दिन? जानें श्रीमद्भगवद्गीता के 5 जीवन बदलने वाले संदेश
धर्म/ज्योतिष
Gita Jayanti 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Nov 2025 09:38 pm

Published on:

28 Nov 2025 09:35 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Saturn–Venus Trine: 2026 में शनि–शुक्र का दुर्लभ संयोग, जानें किस राशि पर कैसा होगा असर

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Moonga Stone: इन राशि वालों को जरूर धारण करना चाहिए मूंगा, पहनते ही खुल जाती है किस्मत

Moonga Stone
धर्म/ज्योतिष

Weekly Tarot Horoscope 30 November To 6 December 2025 : दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह: टैरो कार्ड्स के अनुसार कैसा रहेगा आपका भाग्य?

Weekly Tarot Horoscope
राशिफल

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025: राहु-बृहस्पति का गोचर, इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Weekly Tarot Reading
राशिफल

Margashirsha Purnima 2025 Kab Hai: कब है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, यहां जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Margashirsha Purnima 2025 Kab Hai
धर्म/ज्योतिष

Paush Month Starting Date 2025: कब से शुरू होगा पौष मास, जानिए इसका महत्व और नियम

पौष मास डेट 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.