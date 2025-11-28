Saturn–Venus Trine: 2026 में शनि–शुक्र का दुर्लभ संयोग, जानें किस राशि पर कैसा होगा असर

Saturn–Venus Trine : 27 नवंबर 2025 को शनि और शुक्र एक खास तरह का संयोग बनाते हैं। ज्योतिष में इसे बहुत शुभ और जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारी लव लाइफ, रिश्तों, पैसे और लंबे समय से चल रहे कर्मों पर असर डालता है। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यह समय ऐसा होता है जब पुराने फैसलों और पुराने कर्मों का फल सामने आता है चाहे वे प्यार से जुड़े हों या पैसे से।