इन राशियों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं शनि, साढ़े साती, ढैया में भी नहीं करते परेशान

भोपालPublished: May 23, 2023 03:29:03 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shani Dev Favorite Zodiac Signs always get love and care of shani: आपको बता दें कि शनि देव राशि चक्र की सभी 12 राशियों के लिए हमेशा क्रूर नहीं रहते। कुछ राशियां ऐसी भी हैं, जिन पर शनि की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है।