Shani Ki Sadhe sati: चल रही है शनि की साढ़े साती, तो भूलकर भी न करें ये काम, वरना झेलना पड़ेगा भारी नुकसान

भोपालPublished: Apr 27, 2023 04:57:55 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shani ki Sadhe sati ke upay, Do not make these mistakes: पत्रिका.कॉम के इस लेख में हम आपको बता रहे हैं यदि किसी पर शनि की साढ़े साती चल रही है, तो उसे भूलकर भी कुछ काम नहीं करना चाहिए। वर्जित कायों को साढ़े साती की अवधि में किया जाए, तो व्यक्ति के न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक परेशानियों से भी दो-चार होना पड़ता है। आपकी एक गलती शनि के प्रकोप को बढ़ा भी सकती है। माना जाता है कि शनि की नाराजगी राजा को रंक बना देती है। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है, यह लेख लोक मान्यताओं पर आधारित है...