Shani Gochar 2023: इन राशियों को मिलने जा रहा है शनि का साथ, उल्टी चाल चलकर इन्हें बनाएंगे धनवान

भोपालPublished: Apr 25, 2023 05:19:10 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shani Gochar 2023: luck will be shine of these zodiac by Vakri Shani (Shani ki ulti chal se badal jayegi inki kismat): ज्योतिषाचार्य पं. अमर अभिमन्यु डब्बावाला के मुताबिक शनि की उल्टी चाल चलने से जहां कई राशियों को अशुभ फल भोगने पड़ सकते हैं, वहीं कई राशियां ऐसी हैं जिन्हें शनि के उल्टी चाल चलने से धन लाभ के साथ ही जीवन में खुशहाली देखने को मिलेगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें किन राशियों को मिलने जा रहा है शनि का साथ...