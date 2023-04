Sun Transit in Aries: 15 मई तक इन राशियों को रहना होगा सतर्क, राहु-केतु की छाया और शनि की टेढ़ी नजर बढ़ा रही है मुश्किलें

भोपालPublished: Apr 25, 2023 02:44:45 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Sun Transit in Aries meet with rahu, alert till 15 May 2023 for these zodiac sign: अब सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि छोड़कर वृषभ में गोचर करेंगे। तब तक राशि चक्र की कुछ राशियों को सेहत से लेकर, कॅरियर और जॉब तक अलर्ट रहने की जरूरत होगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें एस्ट्रोलॉजर पं. जगदीश शर्मा किन राशियों को कर रहे हैं सावधान...