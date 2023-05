इन तीन राशियों पर 139 दिन तक बरसेगी शनि की कृपा, विदेश जाने का सपना होगा पूरा

भोपालPublished: May 19, 2023 05:55:27 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shani will move in reverse to give good luck, success promotion to you: उनकी इस उल्टी चाल का असर राशि चक्र की 3 राशियों पर सबसे ज्यादा नजर आएगा। इन्हें शनि से जुड़े हर काम में तरक्की मिलेगी, धन लाभ होगा। जॉब करने वालों को प्रमोशन मिलेगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. अरविंद तिवारी से जानें कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां...