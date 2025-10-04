Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर खुलेंगे भाग्य के द्वार! 3 राशियों पर बरस सकता है अमृत और धन

मेष राशि के जातकों के लिए यह शरद पूर्णिमा स्थिरता और प्रगति लेकर आ रही है। अगर लंबे समय से धन की कमी की समस्या झेल रहे थे तो अब धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। खुद का घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है और इसमें परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना छोटी-मोटी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहीं, अविवाहित लोग अपनी मीठी वाणी और स्वभाव से किसी खास का दिल जीतने में सफल हो सकते हैं।