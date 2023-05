Shukra Gochar in May 2023: कल से चमकने जा रही है इन राशियों की किस्मत, शुक्र का गोचर दिलाएगा धन, दौलत, शोहरत और मुकाम भी

भोपालPublished: May 01, 2023 12:12:11 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shukra Gochar in May 2023, these zodiac sign will get wealth, fortune: शुक्र के इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर शुभ या अशुभ रूप से पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य, विवाह, वाहन, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, उन्हें ये सभी सुख प्राप्त होते हैं। ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे पत्रिका.कॉम के इस लेख में बता रहे हैं शुक्र के इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ किन राशियों को मिलने जा रहा है...