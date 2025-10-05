Shukra Ketu Yuti 2025: दिवाली से पहले 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, शुक्र-केतु युति टूटते ही मिलेगा लाभ

Shukra Ketu Yuti (photo- gemini ai)
Shukra Ketu Yuti 2025: हिंदुओं के लिए दिवाली का पर्व सिर्फ रोशनी और खुशियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धन, वैभव और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और रात में घर-घर में दीप जलाकर उल्लास मनाते हैं। इस वर्ष, 20 अक्टूबर 2025 को सोमवार को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा।
लेकिन ज्योतिष के अनुसार, दिवाली से पहले का समय भी खास महत्व रखता है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि व नक्षत्र परिवर्तन, दुर्लभ योग और महायुति बन रही है। वहीं, कुछ युति भंग भी हो रही है, जिनका असर राशियों पर विशेष रूप से पड़ता है।
15 सितंबर 2025 को शुक्र देव ने सिंह राशि में गोचर किया था, जबकि केतु ग्रह 29 मई 2025 से सिंह राशि में हैं और वर्ष के अंत तक वहां रहेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को दिवाली से पहले शुक्र-केतु युति का भंग होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र प्रेम, सुंदरता, वैभव, लग्जरी लाइफ और धन का कारक है, जबकि केतु एक पापी ग्रह है। जब इनकी युति भंग होती है, तो यह राशियों के जीवन में स्थिरता, संपत्ति और खुशहाली लाती है।
तुला राशिवालों के लिए दिवाली से पहले शुक्र-केतु युति का भंग शुभ होगा। बीते समय में जो कार्य रुक-रुक कर चलते रहे, वे अब आसानी से पूरे होंगे। इसके अलावा संबंधों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। कामकाजी लोग आर्थिक समस्याओं से बचेंगे और निवेश के सुनहरे अवसर प्राप्त करेंगे। बुजुर्गों की सेहत सामान्य रहेगी और युवा अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे।
धनु राशिवालों के लिए भी यह युति भंग लाभकारी साबित होगी। पुराने निवेश लाभदायक होंगे और संपत्ति खरीदने का मन बनेगा। युवा करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। घर में शांति और सौहार्द्र रहेगा, पुराने झगड़े खत्म होंगे। उम्रदराज जातक धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत करेंगे, जिससे मानसिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा।
मीन राशिवालों के लिए यह समय स्थिरता और सफलता लेकर आएगा। नौकरीपेशा जातक कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करेंगे और सहकर्मियों से झगड़ा नहीं होगा। व्यवसायी जातकों की धन प्राप्ति की राह में बाधाएं दूर होंगी। बुजुर्ग अपने बच्चों और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दिवाली की सफाई के दौरान खोई हुई चीजें भी मिल सकती हैं, जिससे घर में प्रसन्नता बढ़ेगी।
