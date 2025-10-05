Shukra Ketu Yuti 2025: दिवाली से पहले 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, शुक्र-केतु युति टूटते ही मिलेगा लाभ

15 सितंबर 2025 को शुक्र देव ने सिंह राशि में गोचर किया था, जबकि केतु ग्रह 29 मई 2025 से सिंह राशि में हैं और वर्ष के अंत तक वहां रहेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को दिवाली से पहले शुक्र-केतु युति का भंग होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र प्रेम, सुंदरता, वैभव, लग्जरी लाइफ और धन का कारक है, जबकि केतु एक पापी ग्रह है। जब इनकी युति भंग होती है, तो यह राशियों के जीवन में स्थिरता, संपत्ति और खुशहाली लाती है।