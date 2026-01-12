Shukraditya Yog: मकर संक्रांति के दिन बनेगा शुक्रादित्य योग, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

Shukraditya Yog: शुक्र ग्रह को सुख, सुविधाओं का कारक माना जाता है, वहीं सूर्य ग्रह को आत्मविश्वास और ऊर्जा का कारक माना जाता है। इस साल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ये दोनों ही ग्रह मकर राशि में एक साथ विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह 13 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य का गोचर 14 जनवरी को मकर राशि में होगा। सूर्य और शुक्र के मकर राशि में एक साथ होने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। इस राजयोग का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। मकर संक्रांति के दिन बनने वाले शुक्रादित्य योग बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस योग से कुछ राशि के जातकों को धन, करियर, नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं शुक्रादित्य योग किन राशि वालों के शुभ साबित होगा।