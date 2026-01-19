Panch Grahi Yog in Capricorn 2026 : शनि की राशि में पंचग्रही योग, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा

Sun Moon Conjunction in Saturns : आज चंद्रमा मकर राशि में आ गया है। वहां पहले से ही सूर्य देव बैठे थे और अब दोनों की युति बन गई है। यही नहीं, मकर में मंगल, बुध और शुक्र भी मौजूद हैं। यानी पांच ग्रहों की जमावट हो रही है। ज्योतिष डॉ अनीष व्यास के मुताबिक, मकर में सूर्य-चंद्रमा का मिलना अच्छा संकेत है और इससे चार खास राशियों की किस्मत चमकने वाली है।