धर्म/ज्योतिष

Panch Grahi Yog in Capricorn 2026 : शनि की राशि में पंचग्रही योग, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा

Sun Moon Conjunction 2026 : मकर राशि में चंद्रमा की एंट्री से सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र संग पंचग्रही योग! वृषभ, कर्क, मकर, मीन राशि पर पैसा बरसेगा। नौकरी, प्रॉपर्टी, प्रमोशन के योग। ज्योतिष अनीष व्यास की भविष्यवाणी पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 19, 2026

Sun Moon Conjunction in Saturns

Sun Moon Conjunction in Saturns : शनि की राशि में पंचग्रही योग! 4 राशियों पर बरसेगा पैसा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Sun Moon Conjunction in Saturns : आज चंद्रमा मकर राशि में आ गया है। वहां पहले से ही सूर्य देव बैठे थे और अब दोनों की युति बन गई है। यही नहीं, मकर में मंगल, बुध और शुक्र भी मौजूद हैं। यानी पांच ग्रहों की जमावट हो रही है। ज्योतिष डॉ अनीष व्यास के मुताबिक, मकर में सूर्य-चंद्रमा का मिलना अच्छा संकेत है और इससे चार खास राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

वृषभ राशि

वृषभ वालों के लिए तो ये समय लकी साबित होता है। पैसा, तरक्की, और नए मौके — सब कुछ आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। नौकरी या बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हो सकता है आपको ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले या रुका हुआ पैसा वापस आ जाए। घर में सुख-सुविधाएं भी बढ़ेंगी, और मन खुश रहेगा।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों की एनर्जी अब हाई रहेगी। अचानक कहीं से पैसा मिल सकता है। प्यार भरा वक्त भी आएगा। पार्टनर के साथ यादगार पल मिलेंगे। नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जिनसे आगे चलकर फायदा होगा। असरदार लोगों से बात होगी, जिससे आपके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं।

मकर राशि

मकर वालों के लिए भी वक्त अच्छा है। घर या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना अब पूरा हो सकता है। गाड़ी, सोना-चांदी, या कोई और कीमती चीज लेना चाहें तो वक्त साथ देगा। करियर में नए मौके मिलेंगे, और दोस्तों का सपोर्ट भी मिलेगा। सरकारी योजनाओं या किसी स्कीम से फायदा मिल सकता है।

मीन राशि

मीन राशि के लिए यह संयोग खास है। पैसों के मामले में फायदा साफ दिखेगा। जमीन, घर या प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होंगे। अटका पैसा वापस मिलेगा। ऑफिस में बॉस आपके काम से खुश रहेंगे, जिससे प्रमोशन या कोई बढ़िया मौका मिल सकता है। आसपास के लोग भी आपके काम में मदद करेंगे, और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

तो, अगर आपकी राशि इनमें है, तो तैयार रहिए। अच्छा वक्त दरवाजे पर है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Published on:

19 Jan 2026 06:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panch Grahi Yog in Capricorn 2026 : शनि की राशि में पंचग्रही योग, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा

