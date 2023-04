Surya Gochar 2023: 18 साल बाद राहु के जाल में फंसे सूर्य देव, इन 3 राशि के लोगों पर पड़ेगा भारी, बढ़ेंगी इनकी मुश्किलें

भोपालPublished: Apr 11, 2023 11:02:22 am Submitted by: Sanjana Kumar

Surya Gochar in Mesh rashi meet with rahu, these people be alert: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण दोष को बेहद अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही सूर्य देव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, यह भी शुभ नहीं है। ऐसे में ग्रहण दोष और शनि की तीसरी दृष्टि का अशुभ प्रभाव राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। किसी पर कम तो किसी पर ज्यादा। लेकिन 3 राशियां ऐसी है जिनसे जुड़े लोगों को इस युति की अवधि में बेहद सतर्क रहना चाहिए। पत्रिका.कॉम के इस लेख में ज्योतिष एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं सूर्य और राहु की युति के दौरान किन राशियों को रहना होगा सावधान...

