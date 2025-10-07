Surya Gochar In Tula 2025: सूर्य के तुला राशि में प्रवेश से हालात बदलने के संकेत, 17 अक्टूबर से ये राशियां रहें सावधान!

Surya Gochar October 2025 Rashifal: 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 53 मिनट पर सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ज्योतिष में आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो संतुलन, सुंदरता और संबंधों से जुड़ा होता है। लेकिन तुला में सूर्य नीच स्थिति में माना जाता है, यानी अपनी सबसे कमजोर अवस्था में। इस वजह से सूर्य का यह गोचर कई राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ज्योतिष के अनुसार, इस बार सूर्य के तुला में गोचर से 9 राशियों को विशेष सावधानी रखनी होगी क्योंकि इसका असर उनके करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है।