Surya Gochar 2025: सूर्य के गोचर से इन राशियों की लव लाइफ में खिलेगा प्यार

Surya Gochar 2025: सूर्य के सिंह राशि में गोचर से कई राशि के जातकों की लव लाइफ में नई ऊर्जा और रोमांस का दौर शुरू होगा। जानिए इस बदलाव का असर और टिप्स।

भारत

Dimple Yadav

Aug 14, 2025

Surya Gochar 2025
Surya Gochar 2025 (photo- freepik)

Surya Gochar 2025: सूर्य 17 अगस्त को अपनी वर्तमान राशि कर्क से निकलकर अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य देव आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व का कारक माने जाते हैं। इस गोचर का असर सिर्फ करियर और सेहत पर ही नहीं, बल्कि कई लोगों की लव लाइफ पर भी पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए ये समय रोमांस और रिश्तों में मिठास बढ़ाने वाला होगा। आइए जानते हैं किन राशियों की प्रेम कहानी में नया मोड़ आने वाला है।

मेष राशि (Aries)

सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेगा, जो प्रेम और रोमांस का भाव है। इस समय आपको अपने पार्टनर से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए यह समय किसी खास इंसान से मिलने का हो सकता है। पुराने रिश्तों में भी नई ऊर्जा आएगी और आपसी समझ गहरी होगी।

सिंह राशि (leo)

आपकी अपनी राशि में सूर्य का आगमन आपके आकर्षण और पर्सनैलिटी को चार चांद लगाएगा। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद करते हैं, तो इस समय अपने दिल की बात कहने का साहस जुटा पाएंगे। विवाहित लोगों के लिए यह समय रिश्ते में रोमांस वापस लाने का होगा। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी खुशियां आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगी।

धनु राशि (sagittarius)

सूर्य का यह गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिससे आपकी लव लाइफ में स्थिरता और सकारात्मकता बढ़ेगी। लोंग-डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए यह समय खास रहेगा। आपसी भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। जो लोग रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है।

