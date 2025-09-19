Surya Grahan 2025: 1 महीने तक परेशान कर सकता है शनि-सूर्य का समसप्तक योग, इन 3 राशियों पर रहेगा सीधा असर

Surya Grahan 2025: साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण रविवार, 21 सितंबर को लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि में घटित होगा। ज्योतिष के अनुसार, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस खगोलीय घटना के समय शनि मीन राशि में स्थित रहेंगे और कन्या राशि में स्थित सूर्य के साथ समसप्तक योग बनाएंगे। ग्रहों का यह विशेष योग कुछ राशियों के लिए चुनौतियां लेकर आएगा। आइए जानते हैं किन राशियों को इस ग्रहण से सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
इस सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर वृषभ राशि वालों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। इस दौरान रिश्तों में तनाव और गलतफहमी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में दूरी या अलगाव की स्थिति बनने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय सावधानी बरतने वाला है। उधार लेना या कर्ज देना बिल्कुल टालें। साथ ही, किसी बड़े निवेश या जोखिम वाले काम में हाथ डालना हानि पहुंचा सकता है। इस दौरान संयम से काम लेना ही उचित रहेगा। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं का दान करना शुभ माना जाएगा।
यह सूर्य ग्रहण सीधे कन्या राशि में लगने वाला है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अधिक रहेगा। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा। इस समय आपको बजट बनाकर चलने और अनावश्यक खर्चों से बचने की आवश्यकता है। पारिवारिक संबंधों में विशेषकर माता-पिता के साथ सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। करियर की दृष्टि से नौकरी बदलने का विचार अभी स्थगित कर दें क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह साबित हो सकता है। सहकर्मियों से टकराव से बचें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें। इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा।
मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य और संबंधों के क्षेत्र में चुनौतियाँ ला सकता है। दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकता है और जीवनसाथी से विवाद की स्थिति बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ेगा, वहीं व्यापार करने वालों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आलस्य या लापरवाही से बचना आवश्यक है क्योंकि यह आपके अवसरों को प्रभावित कर सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहने के लिए सूर्य मंत्रों का जप करना लाभकारी रहेगा। ग्रहण के बाद गेहूं, गुड़, मसूर की दाल या तांबे से बनी वस्तुओं का दान करना विशेष फलदायी होगा।