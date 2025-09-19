Surya Grahan 2025: 1 महीने तक परेशान कर सकता है शनि-सूर्य का समसप्तक योग, इन 3 राशियों पर रहेगा सीधा असर

मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य और संबंधों के क्षेत्र में चुनौतियाँ ला सकता है। दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकता है और जीवनसाथी से विवाद की स्थिति बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ेगा, वहीं व्यापार करने वालों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आलस्य या लापरवाही से बचना आवश्यक है क्योंकि यह आपके अवसरों को प्रभावित कर सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहने के लिए सूर्य मंत्रों का जप करना लाभकारी रहेगा। ग्रहण के बाद गेहूं, गुड़, मसूर की दाल या तांबे से बनी वस्तुओं का दान करना विशेष फलदायी होगा।