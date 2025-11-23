Lunar Cycle Effect : चंद्र चक्र का गहरा असर: क्या चांद सचमुच इंसानों और जानवरों के व्यवहार को प्रभावित करता है?

Scientific and Spiritual Effects of the Lunar Cycle : क्या पूर्णिमा वाली रात आपको नींद नहीं आती या फिर अमावस्या पर मन उदास रहता है? तो इन सबका कनेक्शन चांद के चक्र से भी है, क्योंकि चांद जो रात का राजा है। चांद समुद्र की लहरों पर ही असर नहीं डालता है, बल्कि हम सबके जीवन, भावनाओं और शरीर पर भी असर डालता है। चंद्र कला (The lunar cycle) का असर एक रहस्यमयी सब्जेक्ट है, जो कि हमेशा से ही विज्ञान और हिंदू शास्त्रों में चर्चा का विषय बना रहता है। पबमेड की रिपोर्ट से इसका इलाज में होने वाले इस्तेमाल का भी पता चलता है, और दूसरी तरफ गीता जैसे ग्रंथ इसे आध्यात्मिकता वाला नजरिया देते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या चांद का इंसानों और पशुओं के व्यवहार व शरीर पर गहरा असर पड़ता है, और साथ ही पबमेड जर्नल के एक स्टडी और भगवद्गीता जैसे हिंदू ग्रंथों के रिफरेन्स को भी देखेंगे।