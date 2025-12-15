जीवन में भूलकर भी न डाले ये 3 आदतें, वरना हो जाओगे बर्बाद

भारतीय ग्रंथों में राक्षसों को केवल नकारात्मक शक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि महान तपस्वी के रूप में भी देखा गया है। रावण, भस्मासुर जैसे पात्रों ने वर्षों की कठिन तपस्या से अद्भुत वरदान पाए। फिर भी उनका अंत हुआ। सवाल उठता है—इतनी साधना और आशीर्वाद के बावजूद उनका पतन क्यों हुआ? इसका उत्तर छिपा है धर्म, आचरण और सात्विकता में।