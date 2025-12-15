15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

जीवन में भूलकर भी न डाले ये 3 आदतें, वरना हो जाओगे बर्बाद

महान तपस्या भी तब निष्फल हो जाती है जब उसमें अहंकार, अधर्म और तामसिकता जुड़ जाए। सही उपाय वही है जो सात्विक हो, धर्मसम्मत हो और विवेक के साथ किया जाए। जीवन में स्थायी सुख और सफलता के लिए शुद्ध आचरण, सही वास्तु और एकाग्र साधना अनिवार्य है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 15, 2025

3 आदतें जो आपको कर सकती हैं बर्बाद (pc: gemini generated)

3 आदतें जो आपको कर सकती हैं बर्बाद (pc: gemini generated)

भारतीय ग्रंथों में राक्षसों को केवल नकारात्मक शक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि महान तपस्वी के रूप में भी देखा गया है। रावण, भस्मासुर जैसे पात्रों ने वर्षों की कठिन तपस्या से अद्भुत वरदान पाए। फिर भी उनका अंत हुआ। सवाल उठता है—इतनी साधना और आशीर्वाद के बावजूद उनका पतन क्यों हुआ? इसका उत्तर छिपा है धर्म, आचरण और सात्विकता में।

वरदान मिला, पर विवेक खो गया

ग्रंथों के अनुसार, जब व्यक्ति अपनी सिद्धियों और शक्तियों का उपयोग धर्म के विरुद्ध करता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। रावण शिवभक्त था, पर अहंकार और अधर्म ने उसकी साधना को निष्फल कर दिया। भस्मासुर को मिला वरदान भी विवेकहीनता के कारण विनाश का कारण बना।

गलत उपाय और उनका दुष्परिणाम

आज के समय में भी लोग जल्द सफलता के लिए तामसिक उपायों का सहारा लेते हैं—जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज या लहसुन से जुड़े टोटके। ऐसे उपाय क्षणिक लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन आगे चलकर मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक हानि का कारण बनते हैं।

वास्तु के छोटे नियम, बड़ा असर

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बहता पानी, टूटी झाड़ू, कबाड़ या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। भोजन बनाते समय गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए अंश निकालना स्वास्थ्य और शांति के लिए शुभ माना गया है। ये छोटे नियम घर की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं।

पूजा में संकल्प और सात्विकता जरूरी

बिना संकल्प की पूजा फल नहीं देती। साथ ही, पूजा के बाद दान—जैसे पक्षियों को दाना, गाय को चारा, कन्याओं को भोजन और गरीब को वस्त्र—उपाय को स्थायी फल देता है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना सबसे बड़ा नियम है।

एक उपाय, एक मार्ग

अक्सर लोग एक साथ कई लोगों के बताए उपाय करने लगते हैं। इससे ऊर्जा बिखर जाती है और परिणाम नहीं मिलता। एक समय में एक ही मार्ग चुनना ही सफल साधना का सूत्र है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips : खूब कमाने के बाद भी जेब रहती है हमेशा खाली? पूजा घर में रख लें ये 2 मूर्तियां
वास्तु टिप्स
Is the 8th CPC coming?, How much will be my salary after the 8th Pay Commission?, When was the 8th Pay Commission implemented?, 8वीं सीपीसी आ रही है?, 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा वेतन कितना होगा?, 8th Pay Commission salary calculator, 8th Pay Commission fitment factor, 8th CPC Pay matrix, How much salary increase in 8th Pay Commission, 8th Pay Commission salary structure pdf, 8th Pay Commission salary slab, 8th Pay Commission for pensioners, 8th CPC revised pay calculations,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 07:58 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / जीवन में भूलकर भी न डाले ये 3 आदतें, वरना हो जाओगे बर्बाद

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

सफला एकादशी 2025: इस शुभ दिन करें ये खास उपाय, चमक उठेगी आपकी किस्मत

सफला एकादशी अपाय (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

ये 6 हस्त रेखा वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं हासिल

Lucky Plam Lines: Hast Rekha Kaise Dekhe
धर्म/ज्योतिष

Shiv Chalisa Hindi me: शिव चालीसा पढ़ने के चमत्कारी फायदे, हिंदी अर्थ सहित यहां पढ़ें

Shiv Chalisa: चमत्कारी लाभ और हिंदी अर्थ
धर्म/ज्योतिष

Kumbh Saptahik Rashifal : कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 दिसंबर: करियर में प्रमोशन, धन लाभ और विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

Kumbh Saptahik Rashifal
राशिफल

दो घर की एक दीवार बिगाड़ देती है बनते काम, तुरंत अपनाएं ये उपाय

Vastu TIps For Home
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.