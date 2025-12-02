Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

दिसंबर 2025 में इन 3 राशियों की हो सकती है चांदी! धन और व्यापार में मिलेगी बम्पर सफलता

दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये महीना तीन राशि वालों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। इस महीने में इन तीन राशिफल को अपार सफलता मिलने की संभावना है। आइए जानें इनके बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 02, 2025

December horoscope

istock

December 2025 Horoscope: दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये महीना तीन राशि वालों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। इस महीने में इन तीन राशिफल को अपार सफलता मिलने की संभावना है। आइए जानें इनके बारे में।

December 2025 Horoscope: दिसंबर का महीना ग्रह गोचर और ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने में बहुत सारे ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इस मास के ग्रह गोचर का असर सारी राशियों पर पड़ेगा। दिसंबर का महीना तुल, कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस महीने में इन तीनों राशिवालों को लव लाइफ और करियर में बहुत सफलता मिल सकती है। तुला राशि के जातक को आसानी से प्यार मिलने की संभावना है। आइए जाने इन तीन राशि के लिए कैसा रहेगा ।

इन राशि वालों के लिए रहेगा शुभ

तुला राशि
तुला राशि के जातक के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्यार के मामले में इस राशि के जातक को बहुत ही लाभ मिलेगा। इस समय आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। दिसंबर का महीना आपके करियर में भी आपको सफलता दिला सकता है। व्यापार में वृद्धि हो सकती है। अपने जीवनसाथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।

कर्क राशि
कर्क राशि के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपकी भावनात्मक ऊर्जा जोरो पर रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को सच्चा प्यार मिल सकता है। आप स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। नये लोगों से नया मुलाकात हो सकती है। आर्थिक रूप से भी आफको लाभ मिल सकता है।

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। इस समय आपकी सच्चे प्यार की तलाश पूरी हो सकती है। आप नये- नये अनुभव का सामना कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिंगल है तो उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर किसी नई व्यक्ति से हो सकती है। इस महीने आपको लोगों से जुड़ने के नए मौके मिल सकते हैं। अपनी भावनाओं के बारे में अधिक ईमानदार आपको होना होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। किसी लंबी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें

टैरो राशिफल 2 दिसंबर 2025: हनुमान जी की कृपा, इन 5 राशियों को हो सकता है धन लाभ और उच्च पद प्राप्ति
राशिफल
Tarot Card Reading 2 December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 08:37 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / दिसंबर 2025 में इन 3 राशियों की हो सकती है चांदी! धन और व्यापार में मिलेगी बम्पर सफलता

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Bhagyank 2: चंद्र ग्रह से प्रभावित होते हैं इस भाग्यांक के जातक, जाने इनकी खासियत

Bhagyank 2
धर्म/ज्योतिष

हिंदू शादी में 7 नहीं, होते हैं सिर्फ 4 फेरे, क्या ये सच है? जानें इसके पीछे की सच्चाई

हिंदू शादी
धर्म और अध्यात्म

लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होती हैं ये 5 राशि वाली महिलाएं, दूसरों को भी करती हैं प्रेरित

लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होती हैं ये 5 राशि वाली महिलाएं
धर्म/ज्योतिष

Singh Rashifal 2026 : सिंह राशिवालों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा आने वाला साल, संभलकर रहें

Singh Rashifal 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 2 December 2025 : मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल, जानें शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal 2 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.