टैरो राशिफल 2 दिसंबर 2025: हनुमान जी की कृपा, इन 5 राशियों को हो सकता है धन लाभ और उच्च पद प्राप्ति

Tarot Card Reading 2 December 2025 : टैरो राशिफल 2 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 2 December 2025 :2 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन द्वादशी तिथि और अश्विनी नक्षत्र के शुभ योग में, हनुमान जी की विशेष कृपा लेकर आ रहा है। मेष से लेकर मीन तक, सभी राशियों के लिए यह दिन क्या लेकर आया है, जानने के लिए पढ़ें आपका दैनिक टैरो राशिफल। कार्यक्षेत्र में प्रगति, धन लाभ के अवसर, रिश्तों में संतुलन और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सितारों का क्या संकेत है? अपनी राशि के अनुसार जानें कि आज कौन से कदम उठाने चाहिए और किन चुनौतियों से बचना है। विशेष रूप से, राहुकाल (02:47 अपराह्न से 04:06 अपराह्न) के दौरान शुभ कार्यों से बचें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि, आज आप अपने बेहतरीन काम के द्वारा कार्य क्षेत्र में अपनी विशेष छवि बनाने में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी भाषा आधिकारिक होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज अपने कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों के साथ शब्दों के चयन में एहतियात बरतना चाहिए। पहले से नाराज कर्मचारी आपकी राह में रोड़ा अटका सकते हैं। अपनी वाणी के प्रभाव के द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर संबंध बनाने का उपयुक्त समय है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों आज बेहतरीन खोज करने में कामयाब रहेंगे। अपने बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करने से बचेंगे। धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अनुकूल है। पुराने पैसे को निकालने के लिए दूसरों पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज आपके कई काम सफलतापूर्वक पूरे होने वाले हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के पार्टनरशिप से संबंधित कार्य तरक्की प्राप्त करेंगे। परिवार वा काम में संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय अच्छे और बुरे दोनों पक्ष का विश्लेषण करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के पुराने विवाद आज दोबारा उभरने की संभावना हैं। बहुत प्रयासों के बाद अपनी दिनचर्या को नियमित करने में कामयाब हो पाएंगे। नई नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को बिजनेस प्रपोजल आसानी से प्राप्त नहीं हो पाएंहे। आज आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उच्च अधिकारी इससे सहमत नहीं होंगे। खर्च करते समय ध्यान रखें, बेवजह का लोन लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक अगर रिस्क लेकर कोई काम करना चाहते हैं, तो उन्हें लागत और उससे होने वाली कमाई का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही कदम उठाना चाहिए। आज आपके सुख में वृद्धि भी होगी।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि दिन सूचनाओं को स्थानांतरित करते समय सतर्क रहना चाहिए। अब की सूचना के गलत मतलब निकाले जा सकते हैं। यात्रा का योग बनता है। अपनी अलंकृत भाषा से दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। सेल्समैन के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपकी मेहनत धन प्राप्ति करवायेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र में व्यवहार आज काफी प्रैक्टिकल रहेगा। अपने पुराने संसाधनों के विश्लेषण करने का भी यह उपयुक्त समय है। डेथ असेट्स पर काम करके उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। धन प्राप्ति से संबंधित विचार सारे दिन मन में चलते रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक अपने आसपास के सभी लोगों के महत्व को समझते हुए अपने सहयोगियों का साथ मिलजुल कर अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे।विरोधी आपको भड़काने के लिए तरह-तरह के उपक्रम कर सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज ऑफिस का माहौल सुखदायक तथा सुरक्षित बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा उच्चाधिकारियों की प्रशंसा पाने में कामयाब रहेंगे। आज आपके लिए विदेश से आय की संभावना बनती है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों का ध्यान आज कामकाज से संबंधित जरूरी जानकारी जुटाने की तरफ रहेगा। तार्किक क्षमता की बदौलत धन प्राप्ति की संभावनाएं अच्छी बन जाती हैI उच्च पद प्राप्ति हो सकती है।
