टैरो राशिफल 2 दिसंबर 2025: हनुमान जी की कृपा, इन 5 राशियों को हो सकता है धन लाभ और उच्च पद प्राप्ति

Tarot Card Reading 2 December 2025 :2 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन द्वादशी तिथि और अश्विनी नक्षत्र के शुभ योग में, हनुमान जी की विशेष कृपा लेकर आ रहा है। मेष से लेकर मीन तक, सभी राशियों के लिए यह दिन क्या लेकर आया है, जानने के लिए पढ़ें आपका दैनिक टैरो राशिफल। कार्यक्षेत्र में प्रगति, धन लाभ के अवसर, रिश्तों में संतुलन और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सितारों का क्या संकेत है? अपनी राशि के अनुसार जानें कि आज कौन से कदम उठाने चाहिए और किन चुनौतियों से बचना है। विशेष रूप से, राहुकाल (02:47 अपराह्न से 04:06 अपराह्न) के दौरान शुभ कार्यों से बचें।