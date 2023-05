आपके बच्चे की कुंडली में कमजोर तो नहीं है यह ग्रह, लालची न हो जाए आपका लाडला

भोपाल May 13, 2023

this weak planet in horoscope makes your child greedy try this remedy: क्या आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति विवेकशील होते हुए भी अचानक बुराइयों का पुतला क्यों बन जाता है? कैसे वह लालच के बोझ तले ऐसे दब जाता है कि फिर उसे भ्रष्ट होने में भी देर नहीं लगती, वह बिना किसी भय के अपराध की गर्त में समाता जाता है। ज्योतिष में इन सवालों का जवाब मिलता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में मौजूद उसके ग्रहों की शुभ या अशुभ स्थिति उसके भाग्य की दिशा तय करती है।