September Trigrahi Yoga : त्रिग्रही योग से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, ज्योतिषी से जानिए

September Trigrahi Yoga : सितंबर का पहला सप्ताह खास ज्योतिषीय महत्व रखता है क्योंकि इस दौरान सिंह राशि में केतु, सूर्य और बुध का संयोग बनने जा रहा है। इस दुर्लभ त्रिग्रही योग का असर सीधा धन, करियर और कारोबार पर दिखाई देगा। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास के अनुसार यह समय कई राशियों के लिए भाग्य उदय का संकेत दे रहा है। व्यापार में सफलता, नौकरी में उन्नति और आर्थिक समृद्धि के योग लगातार बनेंगे। आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत चमक सकती है।
वृषभ जातकों के लिए यह सप्ताह तरक्की भरा रहेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और व्यापार में दोगुना लाभ मिलने की संभावना है। रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
कर्क राशि वालों के लिए यह योग शुभ समाचार लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक मामलों में भी बड़ा लाभ होगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी।
तुला राशि के जातकों को करियर में उन्नति मिलेगी। निवेशों से लाभ होगा और व्यापार में तेजी आएगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि के लिए यह समय आकस्मिक धन लाभ का है। कारोबार में बड़े सौदे मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय तरक्की और प्रमोशन का हो सकता है।
मकर राशि के जातकों को व्यापारिक यात्राओं से फायदा होगा। आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्य के होने की संभावना है।