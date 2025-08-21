Patrika LogoSwitch to English

Shukra Rashi Parivartan 2025 : शुक्र ने बदली राशि, बन रहा है ‘लक्ष्मीनारायण योग’, जानिए शुक्र के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव

Shukra Rashi Parivartan 2025 : 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर बुध संग लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ज्योतिष में शुक्र विलासिता, प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि के कारक हैं। वृषभ व तुला के स्वामी और भरणी, पूर्वा फाल्गुनी व पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों के अधिपति शुक्र मीन में उच्च और कन्या में नीच माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं में इन्हें शुक्राचार्य कहा गया है। इनके शुभ प्रभाव से वैवाहिक सुख, कला, सौंदर्य और भौतिक समृद्धि मिलती है, जबकि अशुभ स्थिति में नकारात्मक परिणाम देते हैं। जानिए सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 21, 2025

Shukra Rashi Parivartan 2025
Shukra Rashi Parivartan 2025 : शुक्र ने बदली राशि, बन रहा है 'लक्ष्मीनारायण योग', जानिए शुक्र के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shukra Rashi Parivartan 2025 : हिंदू ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को विलासिता, प्रेम, वैभव और सुख शांति को प्रभावित करने वाला कारक ग्रह माना गया है। शुक्र देव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी राशि के जातकों की ग्रह दशा प्रभावित होती है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे।

शुक्र नवग्रहों में छठा ग्रह है और वृषभ व तुला राशि का स्वामी माना जाता है। यह भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का अधिपति है। मीन राशि में उच्च और कन्या में नीच माना जाता है। मजबूत शुक्र सुख, सौंदर्य और समृद्धि देता है, जबकि कमजोर होने पर नकारात्मक फल देता है। इसके मित्र ग्रह बुध और शनि हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा शत्रु ग्रह माने जाते हैं।

शुक्र, जिन्हें पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य कहा गया है, महर्षि भृगु के पुत्र और शिव भक्त माने जाते हैं। शुक्रवार इनका दिन है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन, सौंदर्य, कला, रोमांस और विलासिता के कारक हैं। इनके शुभ फल हेतु महिलाओं का सम्मान और परशुराम की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है।

Shukra Rashi Parivartan 2025 : शुक्र का स्वभाव

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। कलयुग में शुक्र को सबसे प्रभावशाली ग्रहों में रखा गया है। जन्म कुंडली में शुक्र यदि शुभ हो तो व्यक्ति को वैभव प्रदान करता है। शुभ शुक्र जीवन में सुख समृद्धि और विलासता का कारक बना जाता है। वहीं जब शुक्र अशुभ होता है तो व्यक्ति को बीमार, अपयश, और सुखों में लाता है।

शुक्र व्यक्ति को कलात्मक बनाता

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि शुभ शुक्र व्यक्ति को कला के क्षेत्र में निपुण बनाता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में नाम कमाता है। शुक्र व्यक्ति को मीडिया, फिल्म, संगीत, फैशन आदि में रूचि पैदा करता है।

शुक्र का शुभ-अशुभ प्रभाव

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, शुक्र के राशि परिवर्तन से भौतिक और वैवाहिक सुख बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और व्यापार में तेजी आएगी। सोना-चांदी महंगे होंगे जबकि सब्जियां व तिलहन सस्ते रहेंगे। रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे, पर राजनीति में उतार-चढ़ाव और स्वास्थ्य समस्याएं भी संभव हैं।

शुक्र ग्रह के उपाय

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि लक्ष्मी माता की उपासना करें। सफेद वस्त्र दान करें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें। शुक्रवार का व्रत रखें और उस दिन खटाई न खाएं। चमकदार सफेद एवं गुलाबी रंग का प्रयोग करें। श्री सूक्त का पाठ करें। शुक्रवार के दिन दही, खीर, ज्वार, इत्र, रंग-बिरंगे कपड़े, चांदी, चावल इत्यादि वस्तुएं दान करें।

आइए ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं शुक्र के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव

मेष राशि

शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। यह आपको मानसिक अशांति दे सकता है और यह आप के सुखों में भी कमी ला सकता है। इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें। लेन-देन के मामलों में भी सावधानी बरतें अन्यथा धनहानि की संभावना रहेगी। व्यापार के प्रति इनका गोचर अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। मकान वाहन के क्रय का योग बनेगा। शादी विवाह से संबंधित वार्ता कुछ रुकावट के बाद संपन्न होगी। कर्म भाव पर शुभ दृष्टि के प्रभाव स्वरूप कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। नए लोगों से मेलजोल भी बढेगा।

वृषभ राशि

आपके साहस में वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय होंगे। हालांकि घर में परिजनों से आपकी बहसबाजी हो सकती है। शुक्र की भाग्य भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप धर्म-कर्म के मामलों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। विदेशी कंपनियों में सर्विस आदि के लिए प्रयास करना अथवा विदेशी नागरिकता के लिए वीजा का आवेदन करना भी सफल रहेगा।

मिथुन राशि


आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। मकान वाहन से संबंधित क्रय का संकल्प भी पूर्ण हो सकता है। वहीं कार्यक्षेत्र में आपके विरोधियों का प्रभाव बढ़ सकता है इसलिए झगड़े विवाद से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। कुछ ऐसा करेंगे जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी

कर्क राशि

आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा। मन में किसी चीज़ को लेकर चिंता का भाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। आपकी सोची समझी सभी रणनीतियां कारगर सिद्ध होंगी और कोई भी नया कार्य आरंभ करना हो अथवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो अवसर अनुकूल रहेगा। शादी-विवाह संबंधित वार्ता सफल रहेगी। ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से मधुर संबंध बनाए रखें।

सिंह राशि

शुक्र का गोचर आपके खर्चों को बढ़ाएगा। इस दौरान आप महंगी वस्तुओं को खरीदेंगे। सेहत की दृष्टि से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर अपनी दाहिनी आंख का ध्यान रखें। अत्यधिक यात्रा के कारण थकान का भी अनुभव करेंगे। इनकी शत्रु भाव पर दृष्टि के फलस्वरुप आपके गुप्त शत्रु बढ़ेंगे किंतु कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत। ननिहाल पक्ष से भी सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। बैंक या किसी साहूकार से उधार न लें।

कन्या राशि

आपको आर्थिक लाभ तो होगा परंतु परिजनों से विवाद बढ़ने की भी संभावना है। किसी प्रकार के व्यापार को शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा बहुत दिनों का दिया गया धन वापस आने की उम्मीद। इनकी पंचमभाव पर दृष्टि के प्रभाव स्वरूप संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग। नए प्रेम प्रसंग बन सकते हैं। हालांकि इसमें सावधानी बरतना भी लाजमी होगा।

तुला राशि

कर्म भाव में शुक्र गोचर आपको कामयाबी दिलाएगा। नौकरी में पदोन्नति एवं प्रभाव वृद्धि तो होगी स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार से जुड़े कार्यो का निपटारा होगा। शासन सत्ता का पूर्ण उपयोग करें। चुनाव संबंधी कोई निर्णय भी लेना चाह रहे हों तो अवसर अच्छा है लाभ उठाएं। इनकी शुभ दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के फलस्वरूप मित्रों अथवा संबंधियों से सहयोग तथा भौतिक सुखों की वृद्धि के भी योग।

वृश्चिक राशि

इस अवधि में आपको विदेशी मामलों से जुड़े हुए कार्यो का निपटारा होगा। विदेशी कंपनियों के साथ सर्विस आदि का अनुबंध भी हासिल वरना अथवा विदेशी नागरिकता के लिए वीजा आदि का आवेदन करना भी सफल रहेगा। धर्म-कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इनकी पराक्रम भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना होगी। प्रतियोगी छात्रों के लिए समय और भी अनुकूल रहेगा।

धनु राशि

यह गोचर आपकी सेहत पर विपरीत असर डाल सकता है। विशेषकर हृदय और पेट संबंधी तंत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यही योग आपको मान सम्मान भी दिलाएगा। आपके विरोधी नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र में झगड़े विवाद से बचें, बेहतर रहेगा कि काम निपटाने और सीधे घर आए। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग एवं उधार दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद। धनभाव पर दृष्टि के प्रभाव स्वरूप किसी महंगी वस्तु का क्रय कर सकते हैं।

मकर राशि

यह गोचर आपके दांपत्य जीवन में कुछ कड़वाहट ला सकता है किंतु शादी विवाह से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यापारियों के लिए यह योग और भी उत्तम रहेगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार से जुड़े प्रतिष्ठानों में सर्विस आदि का आवेदन करना अथवा नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी बेहतर रहेगा। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा विदेशी वीजा के लिए भी आवेदन करना सफल रहेगा। लग्न भाव पर इनकी शुभ दृष्टि के प्रभाव स्वरूप सम्मान में वृद्धि होगी आपके निर्णयों की भी सराहना होगी।

कुंभ राशि

आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। आपके अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ न कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ करते रहेंगे सावधान रहें। अपने और माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतनशील रहें। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। इनकी व्यय भाव पर दृष्टि के परिणाम स्वरूप विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च होगा, कष्टकर यात्रा के भी योग। विदेशी कंपनियों एवं विदेश में रह रहे मित्रों से लाभ की उम्मीद।

मीन राशि

शिक्षा के क्षेत्र में आप कामयाब होंगे। प्रेम संबंधी मामलों में मनमुटाव बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए और प्रयास करने होंगे। नव दंपति को संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के योग के साथ-साथ संतान संबंधी किसी भी चिंता से मुक्ति मिलेगी। शुक्र के लाभ भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप आय के साधन बढ़ेंगे। थोड़ी मेहनत करने पर भी लाभ की अधिक उम्मीद कर सकते हैं।

21 Aug 2025 10:49 am

