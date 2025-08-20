Budh Gochar 2025: बुध का गोचर बढ़ाएगा आर्थिक तनाव, इन 8 राशियों के लिए मुश्किल भरा समय शुरू!

Budh Gochar 2025: 30 अगस्त 2025 को शाम 4:48 बजे ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी दिशा बदलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति 15 सितंबर 2025 सुबह 11:10 बजे तक बनी रहेगी। इस दौरान बुध की चाल कई राशियों पर खास असर डालेगी। जहां कुछ को लाभ होगा, वहीं 8 राशियों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों को बुध के इस गोचर से नकारात्मक असर झेलना पड़ सकता है