Tarot Rashifal 21 August 2025 : अमृतसिद्धि, गुरु पुष्य और सर्वार्थसिद्धि योग का अद्भुत संयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

टैरो राशिफल 21 अगस्त 2025 :आज का दिन बेहद शुभ है। अमृतसिद्धि, गुरु पुष्य और सर्वार्थसिद्धि योग का संयोग से मेषको विदेश यात्रा के योग। वृषभ को संतान से शुभ समाचार। मिथुन वाले नए काम में जल्दबाजी न करें। पढ़ें नीतिका शर्मा का राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 20, 2025

Tarot Rashifal 21 August 2025 :
Tarot Rashifal 21 August 2025 :

Tarot Rashifal 21 August 2025 : आज 21 अगस्त का दिन बेहद शुभ फल लेकर आ रहा है। आज , अमृतसिद्धि योग , गुरू पुष्य योग , सर्वार्थसिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रह है। मेष को आज विदेश यात्रा का योग है। वृषभ को संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन को कुछ भी नया शुरू करने से पहले जल्दबाजी न करें। सिंह को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। कन्या के अविवाहित लोगों के विवाह का योग है। तुला वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृश्चिक के लिए आर्थिक मामलों में दिन उत्तम है। धनु की रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। कुंभ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के कुछ जातकों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। साथ ही आज आपको अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। आपकी पढ़ाई लिखाई में रुचि अधिक रहने वाली है।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 20 August 2025 : बुध प्रदोष व्रत पर गणेश जी की कृपा, इन 5 राशियों को होगा बंपर फायदा, क्या आपकी राशि है इसमें?
राशिफल
Tarot Rashifal 20 August 2025

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए फिलहाल, समय काफी उत्तम रहने वाला है। आपको आज संतान की कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। किसी बात को लेकर वाद विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ सकता है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक यदि कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करे, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करे।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को फिलहाल, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि फिलहाल, सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों का भाग्य का पूरा सहारा मिलने वाला है। आपके लिए आज व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा। साथ ही आज आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के अविवाहित लोगों के लिए आज अनुकूल समय है। आज आपके विवाह के योग बनेगे। आपकी अपनों से भेंट होगी। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों को आज व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपको सलाह है कि व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। साथ ही अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी। दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशिवालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के मामले में यह समय अच्छा नहीं है। वाहन ध्यान से चलाएं चोट लगने की सम्भावना है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशिवालों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आज आपके रुके हुए कार्यो में प्रगति होगी परन्तु आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवाले आज काफी आक्रामक रहेंगे। आज आपके इरादे बहुत स्पष्ट रहेंगे जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों की आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। साथ ही आज आपका मनोबल मजबूत रहेगा। रुका धन मिलेगा। समाज में सम्मान मिलेगा। व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है।

मीन टैरो मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशिवालों के कार्य स्थान पर और अधिक प्रतिस्पर्धी रहेगी, पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। परिवार में मतभेद उभरेंगे।

ये भी पढ़ें

Budh Gochar 2025: बुध का गोचर बढ़ाएगा आर्थिक तनाव, इन 8 राशियों के लिए मुश्किल भरा समय शुरू!
धर्म/ज्योतिष
Budh Gochar 2025

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

20 Aug 2025 03:52 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 21 August 2025 : अमृतसिद्धि, गुरु पुष्य और सर्वार्थसिद्धि योग का अद्भुत संयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

