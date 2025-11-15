Utpanna Ekadashi 2025: दिव्य कन्या और मुरासुर असुर युद्ध… आज उत्पन्ना एकादशी पर करें इसका पाठ

Utpanna Ekadashi Vrat Katha 2025: आज उत्पन्ना एकादशी है। इससे जुड़ा कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एक समय जब मुरासुर नामक असुर ने देवलोक पर आक्रमण किया तो तीनों लोक में त्राहिमाम मच गया। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध आरंभ किया। युद्ध के बीच भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में विश्राम करने के लिए ठहरे। भगवान को विश्राम करते देखा और वो भगवान विष्णु पर आक्रमण किया परंतु भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई जिसने मुरासुर से युद्ध करके उसका वध किया।