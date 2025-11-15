Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Utpanna Ekadashi 2025: दिव्य कन्या और मुरासुर असुर युद्ध… आज उत्पन्ना एकादशी पर करें इसका पाठ

Utpanna Ekadashi Vrat Katha 2025: उत्पन्ना एकादशी कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। दिव्य कन्या और मुरासुर असुर युद्ध की कहानी का पाठ करने से मनोकामना पूरी हो जाती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

image

Adarsh Thakur

Nov 15, 2025

Utpanna Ekadashi katha in hindi

Utpanna Ekadashi 2025 Date : एकादशी माता का प्राकट्य दिवस: 15 नवंबर को है उत्पन्ना एकादशी! जानें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की संपूर्ण पूजा विधि (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Utpanna Ekadashi Vrat Katha 2025: आज उत्पन्ना एकादशी है। इससे जुड़ा कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एक समय जब मुरासुर नामक असुर ने देवलोक पर आक्रमण किया तो तीनों लोक में त्राहिमाम मच गया। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध आरंभ किया। युद्ध के बीच भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में विश्राम करने के लिए ठहरे। भगवान को विश्राम करते देखा और वो भगवान विष्णु पर आक्रमण किया परंतु भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई जिसने मुरासुर से युद्ध करके उसका वध किया।

भगवान विष्णु जब जागृत हुए तब उन्होंने इस कन्या का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा और वरदान दिया कि जो भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसे समस्त संकटों से मुक्ति मिलेगी और धन-धान्य से संपन्न बनेगा। इसी प्रकार से यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात हुआ। उत्पन्ना एकादशी संसार की सबसे प्रथम एकादशी मानी जाती है। जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आती है। उत्पन्ना एकादशी माता का जन्मोत्सव भी कहा जा सकता है।

उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि

  • ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें।
  • पूजा स्थान मपर जाकर गंगाजल से पवित्रीकरण करके लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु और तुलसी का पौधा स्थापित करें।
  • गंगाजल तुलसी पर चढ़ाएं।
  • भगवान विष्णु को स्नान पंचामृत अभिषेक शुद्ध जल स्नान आदि कराके पीतांबरी धारण कराएं।
  • चंदन तिलक लगाकर धूप दीप नैवेद्य लगाएं।
  • मां तुलसी को हरि चंदन आदि से पूजन करके पीली चुनरी अर्पण करें।
  • शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
  • ओम नमो भगवते वासुदेवाय/ॐ विष्णवे नमः आदि मत्रों का जाप करें।
  • उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण और पाठ करें।
  • अंत में क्षमा याचना करें।

उत्पन्ना एकादशी विशेष

  • एकादशी को अन्न ग्रहण न करें। फलाहार रह सकते हैं।
  • भगवान विष्णु को अन्न का भोग लगाया जा सकता है। ठाकुर जी को भूखे न रखें।
  • भोग लगाते समय तुलसी का पत्र अवश्य रखें।
  • उत्पन्ना एकादशी के दिन हरि नाम संकीर्तन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
  • एकादशी के दिन सिर्फ सत्य बोलें।
  • ब्रह्मचर्य का पालन करें।
  • अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारायण करें।
  • भोग प्रसाद वितरित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 03:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Utpanna Ekadashi 2025: दिव्य कन्या और मुरासुर असुर युद्ध… आज उत्पन्ना एकादशी पर करें इसका पाठ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल 16 नवंबर 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं खास योग , मिथुन को मिल सकता है पैतृक धन

Tarot Card Reading 16 November 2025
राशिफल

Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग से 6 राशियों के लिए खास रहेगा यह सप्ताह!

Saptahik Rashifal 16 To 22 November
राशिफल

Office Politics Mantra: ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए अपनाएं गीता के ये 5 मंत्र

Office Politics Mantra
धर्म और अध्यात्म

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : 6 राशियों के लिए ‘गुड लक’, किसे मिलेगा करियर में प्रमोशन, किसे रिश्तों में चुनौती?

Weekly Horoscope 16 to 22 November
राशिफल

Surya Gochar 2025 : सूर्य के राशि परिवर्तन से किन राशियों को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान?

Surya Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.