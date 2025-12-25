Vastu Tips For Salt: घर की इन जगहों पर कभी ना रखें नमक, जाने क्या कहता है वास्तु नियम

Vastu Tips For Salt: हिंदू धर्म में हर एक चीज का बहुत ही खास महत्व है। वास्तु शास्त्र में घर की हर छोटी बड़ी चीज को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं। नमक केवल खाने के प्रयोग नहीं आता बल्कि वास्तु शास्त्र में इसके और अन्य प्रयोगों के बारे में भी बताया गया है। इसका प्रयोग घर के वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक का प्रयोग केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा लाना ही नहीं होता, बल्कि ये घर की सुख, समृद्धि में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं, घर में नमक कहां नहीं रखना चाहिए। आइए जाने इसके वास्तु नियम के बारे में।