Shukra Gochar: 6 दिन बाद चमकने जा रही है इन राशियों की किस्मत, शुक्र दिलाएंगे तरक्की और वैभव

भोपालPublished: May 23, 2023 11:25:56 am Submitted by: Sanjana Kumar

Venus Transit in Cancer soon make rich and lucky to these people: जिन लोगों की कुंडली में शुक्र शुभ हैं। उनके जीवन में इस दौरान खुशियां ही खुशियां आएंगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा से जानें शुक्र के कर्क राशि में जाने से किन राशियों को मिलने वाली हैं खुशियां...