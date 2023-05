ग्रहों के सेनापति मंगल से मिलने कर्क राशि में आ रहे हैं दैत्यों के गुरु शुक्र, इन राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, जरा संभलकर रहें ये लोग

भोपालPublished: May 27, 2023 02:33:37 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Venus transit in cancer will meet mars inauspicious effect on three zodiac signs: शुक्र के कर्क राशि में जाकर मंगल से मिलने पर राशि चक्र की 3 राशियों को अगले 1 महीने तक संभलकर रहना होगा। भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा आपको बता रहे हैं कौन सी हैं वो राशियां जिन पर अपना अशुभ प्रभाव दिखाने मंगल से मिलने कर्क राशि में जा रहे हैं शुक्र...