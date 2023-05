Shukra Gochar 2023: शुक्र का मिथुन राशि में गोचर, इन राशियों को आज से मिलने जा रहा है जीवन का हर सुख

भोपालPublished: May 02, 2023 04:26:25 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Venus Transit in Gemini Impact on your zodiac sign is auspicious or no: शुक्र के मिथुन राशि में गोचर से कई राशियों के लिए वैभव और ऐश्वर्य लाने वाला रहेगा। तो किसी को इस अवधि में मानसिक परेशानियों से दो चार भी होना पड़ सकता है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. अमर अभिमन्यु डब्बावाला आपको बता रहे हैं राशि चक्र की 12 राशियों पर शुक्र के गोचर का कैसा रहेगा प्रभाव...