रेंट पर लेने जा रहे हैं मकान तो जरूर देख लें इस चीज की दिशा, वर्ना मुसीबत देख लेगी घर, हो जाएंगे कंगाल

water tank ki disha: कई बार किसी घर में कदम रखते ही व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है तो कई बार कुछ घर व्यक्ति की बर्बादी का रास्ता बन जाते हैं। इसका कारण वास्तु दोष होता है। इसलिए रेंट पर मकान लेने जा रहे हैं तो देख लें इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं, विशेष रूप से पानी की दिशा क्या है, वाटर टैंक किस दिशा में है (pani ki disha vastu ) …

घर में पानी की दिशा वास्तु अनुरूप न होने से होते हैं बड़े नुकसान

घर में पाने के नल की दिशा क्या हो water tank ki disha in home: अपना घर हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन जब तक अपना घर न बने व्यक्ति की कोशिश होती है ऐसे घर में रहे जहां सुख शांति आए और समृद्धि का रास्ता खुले, लेकिन सपनों का घर बनवाने या खरीदने, या रेंट पर लेने में वस्तुओं के रखने में वास्तु नियमों की अनदेखी बीमारी, आर्थिक परेशानी और दुर्घटना को न्योता दे सकती है, जबकि घर के वास्तु नियमों का ध्यान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। आइये जानते हैं वॉशिंग मशीन रखने की सही दिशा क्या होती है (wash basin direction as per vastu in hindi) ..