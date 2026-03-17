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Weekly horoscope 15 march to 22 March 2026: साप्ताहिक राशिफल (16 से 22 मार्च 2026) कौन सी राशि के लिए फायदेमंद ये हफ्ता, किसका हो सकता है नुकसान

15 मार्च से शुरू हुआ ये सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि के जातको के लिए क्या-क्या लाया है, क्या है करना और किससे है बचना, सब जानें यहां...

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भारत

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Abhishek Mehrotra

Mar 17, 2026

Weekly horoscope 15 march to 22 March 2026

Weekly horoscope 15 march to 22 March 2026

  1. मेष राशि: यह जीवन का जश्न मनाने का समय है। जो लोग आपसे मदद या प्यार की उम्मीद रखते हैं उनके लिए उपलब्ध रहे। रिश्तो को मधुर बनाने के लिए आप अपने स्वभाव में कुछ सकारात्मक बदलाव करें। व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते हुए कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। काम पर पाबंदियां हटाकर और संबंधों में बिना किसी लागलपेट के भावनाएं जाहिर करेंगे। दोस्तों और सज्जनों के साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे और मेहमान नवाजी का प्रदर्शन भी करेंगे।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 18 होगा और शुभ रंग डार्क रेड होगा।
  1. वृष राशि : नए बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने और पुराने कामों में नई जान फूंकने के लिए यह समय उत्तम है। अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट रहे। खाने-पीने या भावनाओं में अति से बचें। योग और पैदल चलना फायदेमंद रहेगा। आने वाले समय में कुछ बड़ा आपका इंतजार में होगा। नए आयाम मिलेंगे ।कोई दोस्त लंबे कमिटमेंट के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। एक नई शुरुआत करने का समय है। कोई बड़ा अवसर आपकी प्रतीक्षा में है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्त और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और आपका शुभ रंग ग्रे है।
  1. मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर उभारेंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। निजी संबंधों में सकारात्मक सोच दोबारा ताजगी लाने का काम करेगी। बेहतर होगा कि उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील ना रहे। रिश्तो में भावना और संवेदनशीलता की कमी महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत में सुखद समय बिताएंगे।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और आपका शुभ रंग सी ग्रीन है।
  1. कर्क राशि: इस सप्ताह अंतरात्मा की आवाज सुने।आपके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने सच होने वाले हैं। व्यापार और साझेदारी के कामों में आप अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लेंगे। असंभव लक्षण और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना बेहतर रहेगा। नई दिशा को हासिल करने के लिए ध्यान करें। आसपास मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले और नकारात्मक लोगों का सामना करने से ना घबराए। ध्यान करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि का कोई व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग स्काई ब्लू है।
  1. सिंह राशि : दिनचर्या में बदलाव स्थितियां लक्षण और जिम्मेदारियां के प्रति नया दृष्टिकोण देगा। अलग-अलग तरह की शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। व्यावसायिक सफलता और भौतिक लाभ संतोषजनक साबित होंगे। नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। रिश्तो में भावनाओं को साझा करेंगे। किसी स्वजन को उपहार देंगे और सुखद समय व्यतीत करेंगे। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 है और शुभ रंग पिंक है।
  1. कन्या राशि: महत्वाकांक्षी होकर पेशेवर लक्ष्यो और उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। इस दौरान नए लोगों और संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। परिवार के किसी चतुर व्यक्ति से सावधान रहे अन्यथा आप किसी बहस में उलझ कर आरोपों में फंस सकते हैं।आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे। अंतर मन पर विश्वास रखें। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 15 है और शुभ रंग चॉकलेट ब्राउन है।
  1. तुला राशि : भावनात्मक उथल-पुथल के चलते दिल और दिमाग अलग-अलग दिशा में खींचेंगे। संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। यह आंतरिक परिपक्वता और विकास का समय है जब आप भीतरी वास्तविकता को समझ कर स्वयं को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं.। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। कर्क राशि का व्यक्ति जीवन में स्नेह लेकर आएगा।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 है और शुभ रंग डार्क ग्रीन है।
  1. वृश्चिक राशि: आर्थिक निवेश के लिए यह समय अच्छा है। फैसला लेते समय आपका दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में भी भाग सकता है।किसी भी तरह की दिखाए वाली राजनीति से दूर रहे । लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। रोग अथवा कोई अन्य भौतिक अवरोध दूर होंगे। विरोध के बावजूद अपने मुद्दों को बेबाकी से प्रकट करें। अभिव्यक्तियों से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 9 है और शुभ रंग ब्लैक है।
  1. धनु राशि: आपके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने सच होने वाले हैं। व्यापार और साझेदारी के कामों में आप अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लेंगे। पदोन्नति के योग है। आंतरिक शक्ति और ज्ञान।नए अवसरों व रचनात्मक कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी। एक ही समय में दो परिस्थितियों के बीच स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने अंतर मन की सुनें।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग रेड है।
  1. मकर राशि: आर्थिक निवेश के लिए यह समय अच्छा है।परिवार और दोस्तों के साथ सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। सेहत में सुधार आएगा।आसपास के लोगों की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन्हें संतुलित रवैया अपना कर अपने पक्ष में करना बेहतर रहेगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे। घर या कार्यस्थल में परिवर्तन की स्थिति बनेगी। वृश्चिक राशि का व्यक्ति मूडी लेकिन सहयोगी साबित होगा। आध्यात्मिक विकास और जागरूकता ने दृष्टिकोण प्राथमिकताओं और मूल्यों की ओर ले जाएंगे।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और शुभ रंग ब्लू हैँ।
  1. कुंभ राशि: इस सप्ताह आपका मन कई चीजों में भटक सकता है, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है। उलझे हुए विचारों से बचे। व्यापार के मामले में आप बहुत समझदारी से कम लेंगे। बुद्धि और प्रबंधन कौशल का उपयोग करके पेशेवर लक्ष्य हासिल करेंगे। वृश्चिक राशि का व्यक्ति समर्थन करेगा सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली किसी परियोजना में आपकी रचनात्मकता प्रदर्शित होगी। स्वास्थ्य वित्त और संबंधों को गंभीरता से लें जीवन के सभी क्षेत्रों में अतिरेक से बचे। सामाजिक जीवन में ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता महसूस करेंगे इस दौरान में सिरे से शुरुआत करेंगे।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 17 है और शुभ रंग पिंक है।
  1. मीन राशि: आप इस समय थोड़े भावुक रह सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए दिल के साथ-साथ दिमाग कभी इस्तेमाल करें। जिंदगी के अवसरों का आनंद लेंगे। व्यावसायिक सहयोग और साझेदारियां अद्भुत और सहयोगी साबित होगी। इस दौरान रचनात्मक तो होंगे साथ ही संवेदनशील भी रहेंगे।। असाधारण प्रतिभाओं और क्षमताओं वाले लोगों से मिलने और जुड़ने का अवसर मिलेगा जीवन में प्रेम महसूस करेंगे।परिवार में किसी कठिन और संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा।परिवार और रिश्तेदार सहायक साबित होंगे।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 14 है और शुभ रंग डार्क ब्राउन है।

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Published on:

17 Mar 2026 03:21 pm

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