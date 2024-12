Nimbu Mirchi Belief: घर और दुकानों के बाहर क्यों लटकाते हैं नींबू-मिर्च, जानें इसके पीछे की मान्यता

क्यों लगाते हैं नींबू-मिर्च (Why do we apply lemon and chilli) ज्योतिष धर्म में बुरी नजर से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय बताए गए हैं। इनमें से एक ही नींबू-मिर्च का टोटका आपने अक्सर लोगों को अपने घरों के बाहर या दुकानों पर नींबू-मिर्च टांगते देखा होगा। खास तौर से किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले नींबू पर पांच या सात मिर्च बांधकर लटकाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह नजर दोष से बचने के काम भी आता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसे टांगने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। ज्योतिष में नींबू-मिर्च के टोटके को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन लोगों की बुरी नजर से बचाता है। आइए जानते है क्या वजह हैं नींबू-मिर्च से जुड़ी मान्यताएं..

नींबू-मिर्च से जुड़ी मान्यता (Belief related to lemon and chilli) नींबू-मिर्च लटकाने के पीछे मान्यता है कि नींबू में खटास होती है तो वहीं मिर्च तीखी होती है। नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन गुण के कारण ही इसे बुरी नजर के बचाव के लिए सबसे असरदार उपाय माना जाता है। जब किसी बाहरी व्यक्ति की नजर नींबू-मिर्च पर पड़ती है तो उसकी एकाग्रता भंग होती है और वह अधिक समय तक घर या दुकान को नहीं देख पाता। इससे आपका घर या दुकान को बुरी नजर से बच जाते हैं।

नींबू मिर्च टांगने के फायदे (Benefits of hanging lemon and chilli) घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर रहती ही है, साथ ही इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। वहीं अगर आप इसे अपने वाहन में लटकाते हैं तो इससे दुर्घटना होने का खतरा नहीं रहता और आपके वाहन को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती।

वाहनों पर भी टांगे जाते हैं नींबू-मिर्च (Lemon and chilli are also hung on vehicles) धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब हम कोई नया वाहन, या फिर नया बिजनेस की शुरूआत करते हैं, तो नींबू-मिर्च लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे हमारी कोई भी चीज को नजर ना लगें। और नकारात्मक शक्तियां दूर रहें।

क्या है नींबू मिर्च से जुड़ा धार्मिक कारण? (What is the religious reason associated with lemon chilli) धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी की एक बहन है जिसका नाम है अलक्ष्मी। जहां लक्ष्मी सुख और समृद्धि का प्रतीक है वहीं, अलक्ष्मी से दुख और दरिद्रता को जोड़ा जाता है। लक्ष्मी को खाने में मिष्ठान और सुगंधित चीजें पसंद हैं, लेकिन अलक्ष्मी को खट्टा और तीखा। इसलिए घरों और हर शुभ चीज के बाहर लोग नींबू मिर्च लटकाते हैं जिससे अलक्ष्मी घर के बाहर से ही संतुष्ट हो जाए और घर के अंदर ना आए।

