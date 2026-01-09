छोटी-छोटी बात पर भी भड़क जाते हैं ये 6 राशि वाले, यहां जानें कारण और उपाय

मानव जीवन में क्रोध एक ऐसी कमजोरी है, जो धीरे-धीरे स्वभाव बन जाती है। जरूरत से ज्यादा गुस्सा न केवल रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि व्यक्ति के करियर, स्वास्थ्य और सम्मान को भी प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्रोध केवल मानसिक आदत नहीं है, बल्कि ग्रहों की असंतुलित स्थिति का परिणाम भी होता है। आइए जानते हैं कि कुंडली में क्रोध क्यों आता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।