Yamgand: हर दिन कुछ घंटे तक रहता है यमराज का समय! यमगंड में भूलकर भी न करें ये 5 काम

Yamgand: ज्योतिष शास्त्र में शुभ मुहुर्त का काफी महत्व बताया गया है। कोई भी अच्छा काम करना हो तो हम शुभ घड़ियां देखतें हैं। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में अशुभ समय का भी जिक्र किया गया है। आमतौर पर राहुकाल और भद्रा को अशुभ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुकाल की तरह ही एक और समय होता है, जिसे यमगंड कहा जाता है। जो हर दिन में कुछ घंटे के लिए होता है।