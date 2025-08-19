Yamgand: हर दिन कुछ घंटे तक रहता है यमराज का समय! यमगंड में भूलकर भी न करें ये 5 काम

Yamgand: ज्योतिष शास्त्र में शुभ मुहुर्त का काफी महत्व बताया गया है। कोई भी अच्छा काम करना हो तो हम शुभ घड़ियां देखतें हैं। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में अशुभ समय का भी जिक्र किया गया है। आमतौर पर राहुकाल और भद्रा को अशुभ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुकाल की तरह ही एक और समय होता है, जिसे यमगंड कहा जाता है। जो हर दिन में कुछ घंटे के लिए होता है।
यमगंड को मृत्यु के देवता यमराज का समय माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इससे असफलता, नुकसान या अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस समय कोई भी मांगलिक या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए।
यमगंड का मतलब होता है वो समय जब यमराज का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ज्योतिष में इसे मौत, नुकसान, डर और अपशकुन का समय माना जाता है। यह हर दिन लगभग 1.5 घंटे के आसपास होता है और सप्ताह के हर दिन इसका समय अलग-अलग रहता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका सही समय।
ध्यान रहे, ये समय सूर्योदय और स्थान के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है।